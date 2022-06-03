25歲「暗黑第一美腿」搞不倫還吸毒？重磅真相讓人暈了！
日本25歲AV女優橋本有菜有著甜美臉蛋與完美的身材比例，在業界獲有「AV第一美腿」稱號。她的好友三上悠亞1日宣布「重磅消息」宣布獨立時，橋本有菜也在同一時間發文表示「有大事要公布」卻遲遲無下文，橋本有菜後來解釋非引退、不倫及吸毒，要大家放心。
橋本有菜本月1日發文表示，2日要宣布「大事」，同時打預防針透露「不是不好的事」，消息讓人猜測是否引退、生病，或是不倫醜聞被揭發，但網友等了半天，仍不見橋本有菜「宣布大事」，她事後透露「不是引退、外遇跟吸毒」，要大家不必擔心，豈料沒多久橋本有菜刪掉文章說「不公布消息了」，害得粉絲擔憂難耐。
「研究日本成人影片評論家及專欄作者」一劍浣春秋對此表示：「好吧，認真分析，當然有事，那為什麼講好的重大訊息說明會後來沒了？我個人懷疑橋本沒有等到今天晚上8點就喝醉了，沒搞清楚狀況就發了文，後來事務所注意到她的發文緊急聯絡要她刪掉才會搞得那麼尷尬。至於是什麼事呢？不是引退、不是不倫也不是吸毒但又不是好消息，想來想去大概就兩個可能，一個是身體有些狀況，雖然不到引退但也可能會讓人發現她和以前不一樣了；另一個則是她的AV生涯有重大變化，因為她說了不是引退，那大概就是和事務所或片商關係有變吧。」
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