中重症＋409！7個月大男嬰「哮吼併呼吸窘迫」有肺炎症狀
中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增76564例COVID-19確定病例，分別為76517例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增142例死亡。而今日新增的409例中重症個案中，比較特殊的是有一位7個月大的男嬰，因為氣喘到急診就醫確診，之後出現哮吼併呼吸窘迫，被列入重症。
發言人莊人祥表示，今日新增409例中重症個案，而今年累積的2170453本土病例中，約有99.7％為輕症或無症狀。今日新增的中重症個案中，有98例年齡在90歲以上、有106例年齡在80～89歲之間，有88例年齡在70～79歲之間。
另外新增中重症個案中，未接種疫苗的人有190人，打過1劑的有44人，打過2劑的有46人，打過3劑的有129人。
另外值得注意的是，今天新增重症中有一位7個月大的男嬰，他是在5月27號發燒，因為氣喘到急診就醫，結果PCR確診，被診斷為哮吼併呼吸窘迫，血氧濃度較低，照X光後發現有肺炎症狀，目前正在使用類固醇、瑞德西韋等藥物。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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