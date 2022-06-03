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中重症＋409！7個月大男嬰「哮吼併呼吸窘迫」有肺炎症狀

▲中央流行疫情指揮中心說明最新本土病例統計。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新本土病例統計。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-03 14:37:41

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增76564例COVID-19確定病例，分別為76517例本土個案及47例境外移入；另確診個案中新增142例死亡。而今日新增的409例中重症個案中，比較特殊的是有一位7個月大的男嬰，因為氣喘到急診就醫確診，之後出現哮吼併呼吸窘迫，被列入重症。

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▲中央流行疫情指揮中心說明最新本土病例統計。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新本土病例統計。（圖／指揮中心）
發言人莊人祥表示，今日新增409例中重症個案，而今年累積的2170453本土病例中，約有99.7％為輕症或無症狀。今日新增的中重症個案中，有98例年齡在90歲以上、有106例年齡在80～89歲之間，有88例年齡在70～79歲之間。

另外新增中重症個案中，未接種疫苗的人有190人，打過1劑的有44人，打過2劑的有46人，打過3劑的有129人。

另外值得注意的是，今天新增重症中有一位7個月大的男嬰，他是在5月27號發燒，因為氣喘到急診就醫，結果PCR確診，被診斷為哮吼併呼吸窘迫，血氧濃度較低，照X光後發現有肺炎症狀，目前正在使用類固醇、瑞德西韋等藥物。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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