端午吃粽如何避免腸胃不適？　營養師授小撇步

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樂生療養院蔡雅禎營養師指出，最常見的為南部粽及北部粽，南部粽用生糯米水煮而成，而北部粽先將生糯米加豬油炒熟後包餡料，油脂比例會比南部粽高，餡料部分可選擇瘦肉、干貝、海鮮或雞肉、豆干取代五花肉及蛋黃，以減低油脂的攝取量。
除此之外，糯米支鏈澱粉含量高，容易使血糖上升，加上具有黏稠感，易產生腸胃不適感，可嘗試全榖雜糧粽，除了可以增加纖維量還可以延緩血糖上升，減少腸胃道負擔。
少醬少甜少熱量 避免血壓、血糖波動
一湯匙醬油熱量雖低，但約含有2克鹽，若加上粽品之含鈉量，則可達一天建議攝取量鈉量的2/3了。蔡雅禎營養師表示，台式粽品多會搭配之調味料，如：甜辣醬1湯匙約17-20大卡，1湯匙蜂蜜約45-50大卡，若調味醬量多，會攝取過多額外熱量；其實粽子本身已有調味，建議減少額外調味料用量，可避免血壓、血糖的明顯波動。
飯後食用消化酵素水果 快速消化速度
仔細檢視粽子組成，為糯米、肉、油脂的組成，與一般用餐形式無異，吃一顆拳頭大小的粽子相當於1碗飯加上1湯匙油脂的份量，再搭配足量的蔬菜和適量水果，可滿足一餐營養所需，須以正餐時間攝取，一天1顆，而非當點心食用。
但蔡雅禎營養師提醒，粽子多為糯米製品且油脂比例高，消化較慢，容易產生腸胃不適，除了可以選擇非糯米成分或部分取代的產品，如水晶粽、五穀粽、粄粽，且要避免攝食速度過快，飯後亦可以攝食鳳梨、木瓜或奇異果等含有消化酵素的水果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53752
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