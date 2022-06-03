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拒當泡芙妹、厚片男　手搖飲「甜」蜜陷阱

▲像是蜜漬紅豆、砂糖調製的芋泥等配料，都可能在無形中增加糖份攝取量，若要減少多餘熱量可盡量選擇不加料。(圖／亞大醫院提供2022.6.3)
▲像是蜜漬紅豆、砂糖調製的芋泥等配料，都可能在無形中增加糖份攝取量，若要減少多餘熱量可盡量選擇不加料。(圖／亞大醫院提供2022.6.3)

記者柳榮俊/台中報導

2022-06-03 14:59:19

台中45歲李先生因工作需要長時間待在烈日下，喜歡以冰涼飲料來消暑解渴，多年來每天都要喝上兩杯半糖紅茶，再加上本身不均衡的飲食習慣，長期累積下來造成身體代謝異常，日前健康檢查後發現竟是糖尿病前期，讓他徹底覺悟，決定先戒除手搖飲，並搭配營養師指導，希望能與糖尿病和平共存。

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亞洲大學附屬醫院營養科營養師劉彥均指出，一般民眾除了固定三餐之外，若是再喝一杯正常冰塊、甜度的750毫升珍珠奶茶，熱量就相當於一個便當(大約710大卡)，含糖量相當於13顆方糖(大約66公克)，都超出成人每日所需的攝取量，如果有人一天2杯以上，「那幾乎是爆量了」。

 

她強調，根據世界衛生組織(WHO)建議，每日糖攝取量不宜超過總熱量的10%，最好的情況是控制在5%以下，以成人每日飲食總熱量2000大卡為例，添加糖攝取不宜超過200大卡，1公克糖熱量4大卡計算，即為每日糖攝取應低於50公克（約10顆方糖）。

 

攝取過量的糖不僅會加速老化、容易蛀牙、增加罹患癌症的風險，也容易造成胰島素阻抗、三酸甘油脂升高，促使血壓、血糖、血脂異常，提升罹患糖尿病以及心血管疾病的風險。

 

劉彥均進一步表示，若民眾在短時間內無法戒掉甜飲的味覺滿足感，建議盡量選擇糖份最低的微糖，另外挑選配料時也應該注意，像是黑糖熬煮的珍珠、蜜漬紅豆、砂糖調製的芋泥、蜂蜜蘆薈等，都可能在無形中增加糖份攝取量，若要減少多餘熱量可盡量選擇不加料。

 

劉彥均建議，不喜歡喝白開水則可以用無糖茶類來取代，茶中的兒茶素可以幫助身體抗氧化以及促進代謝，若是想喝奶茶，奶精當中含有反式脂肪，攝取過多容易造成心血管以及身體負擔，建議選擇無糖的鮮奶茶，或以無糖豆漿、牛奶、燕麥奶為基底的飲料，作為補充蛋白質的來源也不失為一項好選擇。

 

她提醒，「糖」產生的危害不容小覷，切忌過量食用過量含糖飲料及甜食，除了市售手搖飲料需要注意含糖量的攝取之外，挑選包裝飲料時，也要多加留意營養標示中的「糖」，控制每日攝取的總量，日常生活還是建議以飲用開水為主，人生才能甜蜜又健康。

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