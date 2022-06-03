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A片老闆挖到石油!26歲知名女星棄演藝圈　給出成人處女片

▲小湊四葉淡出演藝圈，決定AV出道。（圖／小湊四葉Twitter）
▲小湊四葉淡出演藝圈，決定AV出道。（圖／小湊四葉Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-06-03 18:00:00

日本AV界近日擬定新法，包含「AV出演對策委員會」提出5項訴求、禁止16項AV題材拍攝聲明、「AV救濟法」讓女優有權隨時解約，作品中的性行為場面，須以白紙黑字書面簽訂才可拍攝，種種法規讓片商不敢貿然錄用新人，但偶像兼演員的小湊四葉仍決定AV出道，她1日宣布簽給日本最大成人片商SOD（Soft On Demand），讓眾人驚呼SOD根本「挖到石油」。

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▲小湊四葉曾是歌手、偶像、演員。（圖／小湊四葉Twitter）
▲小湊四葉曾是偶像、演員。（圖／小湊四葉Twitter）
小湊四葉現年26歲，2011年以「井上理香子」藝名加入女團Fairies，該團2020解散後，她淡出演藝圈成為朝九晚五的上班族，由於還想在螢幕前發光，同時思考人生只有1次改變的機會，決定復出並宣布AV出道，成人處女作將於6月27日發布。

小湊四葉演藝圈資歷有目共睹，本月確定成為SOD旗下AV女優後，消息震驚網友，導致SOD的官網一度當機，亦對於她選在AV界大改革的環境下出道，深感佩服與興奮，研究日本成人片的評論、專欄作家「一劍浣春秋」也說：「在AV新法烏雲罩頂、日後恐怕很難有大型新人出道的現在，小湊四葉就像是穿透雲層的陽光令人振奮。真正藝能人的資歷、所屬團體曾經在Omicon排行榜拿下單週第二的成績，再加上引退後曾經去當上班族，卻說自己想知道大家不同性癖的勁爆發言，我真的覺得老闆挖到石油了，現在SOD STAR不只是人數眾多、還有了來自演藝圈的大咖！」

「AV救濟法」日前在眾議院一致通過法案，包括女優合約可從5年變成1年，在成人作品公開1年後，即可無條件解約，且片商不得提出求償，這樣引退的女優能立即消除網路足跡，安心退出業界，回收與善後皆片商承擔、處理。此外，日後女優演出時，若有性行為畫面需求，片商須徵求女生同意並簽訂文件才可拍攝。

該法案部分是為了保障18至19歲被騙去拍AV的少女，片商因此不敢再隨意錄用年輕女性，亦不敢隨便跟大牌女優簽長期合約，確保對方擺爛、難伺候、說解約就解約等損失與風險。

▲▼小湊四葉加入SOD，網友直呼片商挖到寶。（圖／小湊四葉Twitter）
▲▼小湊四葉加入SOD，網友直呼片商挖到寶。（圖／小湊四葉Twitter）
▲▼小湊四葉加入SOD，網友直呼片商挖到寶。（圖／小湊四葉Twitter）
 

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