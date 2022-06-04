米漢堡霸主是誰？超神「變化吃法」刷三觀：沒想過這樣吃
米漢堡用米飯代替漢堡麵包，融合東西方元素，且更有飽足感。除了在現點現做的速食店能吃到米漢堡，冷凍米漢堡也是媽媽救星，更成為疫情下熱門的常備物資。平時放在冷凍庫，來不及準備午晚餐時，微波加熱就是方便的主食。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年來，關於「冷凍米漢堡」話題的網路聲量表現，盤點最受網友熱議的冷凍米漢堡品牌。
綜觀市面上的冷凍米漢堡品牌，「米漢堡鼻祖」摩斯漢堡還是居首位，靠著自身販售速食的經驗與知名度，推出冷凍米漢堡同樣獲得大量討論，吸引網友力挺：「飯量很充足，以女生來說可以吃很飽」、「口感不錯，推醬燒牛肉，裡面還有冬粉」，累積不少正面口碑。
除了直接微波食用之外，還有網友分享摩斯冷凍米漢堡的特殊吃法：「我會煎個蛋，再多放片生菜，模仿店裡的樣子，這樣就是一餐的份量了」、「我都丟鍋子裡變炒飯」，無論是自行增量或是直接拆解，變化吃法都讓其他人大感驚奇。
網路聲量緊追在後的則是老協珍TOMMI、喜生兩大品牌，由於兩者都有在美式連鎖賣場販售，因此經常被提及比較，常有網友上網發問哪個品牌比較吃，每每引發熱議：「我們家都買老協珍的，米飯比較Q、調味也好吃」、「老協珍的肉都很有咬勁，口感十足」、「喜生餡料都很滿，醬香味也超讚」、「喜生口味超多，推三杯雞，九層塔很香」。
米漢堡通常是一份主要餡料加配料調味組成，牛肉、豬肉、雞肉可說是最基本的餡料主體，網友紛紛分享自己最愛的口味：「洋蔥牛很香，洋蔥香氣超推」、「照燒豬刷醬鹹鹹的，聞到都流口水」、「雞肉我喜歡嫩的，老協珍的調味跟肉質都很不錯」。至於起司做為搭配的調味配料之一，常有網友疑惑加在飯中會不會很奇怪，吃過的人多認為米飯加起司並也不違和，「起司味很香濃，搭配鮭魚的組合有種法式口味」。