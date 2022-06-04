達人教粽子3分鐘神速覆熱法　北部粽「這樣加熱」更Ｑ

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🟧電鍋：最方便
使用電鍋的覆熱方式最方便，但記得要放蒸架墊高，以量米杯倒約2杯水，按下開關，當冒出蒸氣時，再將包含粽葉的粽子裝在大盤上放入電鍋，不建議使用煮飯的內鍋裝盛，當開關跳起後，再燜5分鐘即可。
🟧微波爐：速度最快
粽子不拆粽葉，先將2、3張廚房紙巾或擦手紙沾濕，再完全將粽子包起覆蓋，切勿露出邊角，分兩段式微波。已退冰的粽子約中火微波2分鐘，再微波1、2分鐘；若是冷凍粽子則先微波3分鐘，再微波2、3分鐘。微波時，也可在微波爐裡放半杯水。
🟧瓦斯爐搭配蒸鍋：最美味
大火將水煮滾後，放上蒸架再放盤子，盤子最好離水2、3公分高，才不會被滾水浸濕，以中火蒸大概30分鐘即可。
金牌主廚南北粽美味加分覆熱法
🟧北部粽：
黃景龍表示，北部粽就是要吃到米飯Ｑ彈、粒粒分明的感覺，北部粽首推用蒸的方式覆熱，以電鍋來說，底架上用盤子裝粽子，已經解凍的粽子外鍋放半杯水，冷凍的粽子則需要一杯水，跳起來之後，不需要悶，直接拿出來靜置5分鐘，讓熱氣散掉一些，米飯會收縮，多了這個動作會讓粽子吃起來更加Q彈。
🟧南部粽：
黃景龍建議最好的方式就是「水煮」，開中火，將水淹過粽子，以一顆180~200克的粽子來說，以解凍水煮的時間為10~15分鐘，如果是冷凍要再加10分鐘，需要20~25分鐘。不需要靜置，黃景龍解釋南部粽本身已經糊化了，直接打開來吃就可以了！
如果真的有過量吃不完的粽子，黃景龍說可以用豆皮紙把粽子的糯米飯鋪上去，中間夾入果乾，捲起來後稍微煎一下就能變成米糕卷。