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達人教粽子3分鐘神速覆熱法　北部粽「這樣加熱」更Ｑ

▲美食達人和餐廳主廚分享粽子覆熱更好吃的方式。(圖／記者周淑萍攝)
▲美食達人和餐廳主廚分享粽子覆熱更好吃的方式。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-04 08:00:00

端午連假民眾應該還在吃粽子吧！粽子該覆熱怎麼才最美味，資深美食達人沈軒毅表示，覆熱的3大關鍵：「退冰」、「不拆粽葉」、「蒸熟」，同時分享用3分鐘快速覆熱的方式，在辦公室就能辦到。此外，台北儂來餐廳主廚黃景龍針對南北粽不同的特性，分享美味更加分的覆熱方式，以北部粽來說，其實只要多一個動作，米飯會更Ｑ彈粒粒分明。

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沈軒毅表示，不管是哪一種粽子都會建議先退冰，且不管用何種方式覆熱，一律不拆粽葉，連粽葉一起覆熱，才能吃得到粽葉香，其中以「蒸煮」的方式為佳，他同時也分享3種不同的方式器具的覆熱方式：

🟧電鍋：最方便
使用電鍋的覆熱方式最方便，但記得要放蒸架墊高，以量米杯倒約2杯水，按下開關，當冒出蒸氣時，再將包含粽葉的粽子裝在大盤上放入電鍋，不建議使用煮飯的內鍋裝盛，當開關跳起後，再燜5分鐘即可。

🟧微波爐：速度最快
粽子不拆粽葉，先將2、3張廚房紙巾或擦手紙沾濕，再完全將粽子包起覆蓋，切勿露出邊角，分兩段式微波。已退冰的粽子約中火微波2分鐘，再微波1、2分鐘；若是冷凍粽子則先微波3分鐘，再微波2、3分鐘。微波時，也可在微波爐裡放半杯水。

▲微波熱粽子覆熱法。（圖／記者周淑萍攝）
▲微波爐粽子覆熱法，只要3分鐘就能完成。（圖／記者周淑萍攝）
🟧瓦斯爐搭配蒸鍋：最美味
大火將水煮滾後，放上蒸架再放盤子，盤子最好離水2、3公分高，才不會被滾水浸濕，以中火蒸大概30分鐘即可。

金牌主廚南北粽美味加分覆熱法

🟧北部粽：
黃景龍表示，北部粽就是要吃到米飯Ｑ彈、粒粒分明的感覺，北部粽首推用蒸的方式覆熱，以電鍋來說，底架上用盤子裝粽子，已經解凍的粽子外鍋放半杯水，冷凍的粽子則需要一杯水，跳起來之後，不需要悶，直接拿出來靜置5分鐘，讓熱氣散掉一些，米飯會收縮，多了這個動作會讓粽子吃起來更加Q彈。

🟧南部粽：
黃景龍建議最好的方式就是「水煮」，開中火，將水淹過粽子，以一顆180~200克的粽子來說，以解凍水煮的時間為10~15分鐘，如果是冷凍要再加10分鐘，需要20~25分鐘。不需要靜置，黃景龍解釋南部粽本身已經糊化了，直接打開來吃就可以了！

如果真的有過量吃不完的粽子，黃景龍說可以用豆皮紙把粽子的糯米飯鋪上去，中間夾入果乾，捲起來後稍微煎一下就能變成米糕卷。

▲黃景龍包粽子。(圖／翻攝黃景龍FB)
▲黃景龍表示，如果吃不完的粽子，可以用豆皮紙把粽子的糯米飯鋪上去夾入果乾，稍微煎一下就能變成米糕卷。(圖／翻攝黃景龍FB)

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