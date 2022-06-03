盧秀燕視察診所疫苗施打　接種「三大事實」

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盧秀燕表示，施勝桓醫生除了在診所為民眾施打疫苗外，為減少民眾數位落差或預約不便，自去年12月25日以來，也承接文心森林公園新冠疫苗外展接種站評估及接種作業，採免預約、隨到隨打方式。今年疫情升溫，更調整為每日設站，醫護及行政人員每日堅守崗位，提供民眾便利的接種服務，目前累計開設117天，接種2萬6819人次，其中最年長的民眾為100歲。
盧秀燕指出，台中市兒童BNT疫苗施打作業，醫療院所從5月26日至6月2日開放預約施打，校園內施打則從5月27日開始，已請校方和醫療院所協調縮短施打期程，國小預計6月10日施打完畢，加速兒童提升保護力，截至昨日，共施打超過11萬人，施打效率良好。
此外，目前台中市接種兒童疫苗的管道，除校園施打、醫療院所預約，還有中央協助各縣市設置的科博館大型接種站，因評估科博館中央大型接種站可能有許多家長開車前往，市府也全力配合中央，跨局處協助，警察局及交通局調派人力加強交通疏導，並提供鄰近停車場相關資訊給民眾，希望盡速施打提升兒童保護力。
盧秀燕強調，台中市兒童疫苗施打的「三大事實」，包含台中市兒童疫苗覆蓋率排名六都前三名、兒童疫苗注射人數已逾11萬名、公、私幼及未上幼兒園的5歲至6歲學童接種已逾2萬人。
另外，針對台中兒童疫苗接種數量，立法院副院長蔡其昌團隊、綠營議員與中市府互相交鋒。盧秀燕說，大家共同防疫，不管怎樣，最重要的就是把城市防疫做好、疫苗打好，這是市民最大的希望。