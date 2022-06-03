盧秀燕視察診所疫苗施打　接種「三大事實」

中央配發兒童疫苗後，各級學校、醫護、基層防疫人員皆全力協助兒童接種。市長盧秀燕今 (3) 日至施勝桓小兒科診所慰問，為醫護加油打氣，也關心民眾前來預約施打情況，她表示，感謝醫護及所有第一線防疫人員從疫情以來的辛勞，他們是守護城市的英雄，至昨日，共施打超過 11 萬人，施打效率良好。

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盧秀燕表示，施勝桓醫生除了在診所為民眾施打疫苗外，為減少民眾數位落差或預約不便，自去年 12 月 25 日以來，也承接文心森林公園新冠疫苗外展接種站評估及接種作業，採免預約、隨到隨打方式。今年疫情升溫，更調整為每日設站，醫護及行政人員每日堅守崗位，提供民眾便利的接種服務，目前累計開設 117 天，接種 2 萬 6819 人次，其中最年長的民眾為 100 歲。

盧秀燕指出，台中市兒童 BNT 疫苗施打作業，醫療院所從 5 月 26 日至 6 月 2 日開放預約施打，校園內施打則從 5 月 27 日開始，已請校方和醫療院所協調縮短施打期程，國小預計 6 月 10 日施打完畢，加速兒童提升保護力，截至昨日，共施打超過 11 萬人，施打效率良好。

此外，目前台中市接種兒童疫苗的管道，除校園施打、醫療院所預約，還有中央協助各縣市設置的科博館大型接種站，因評估科博館中央大型接種站可能有許多家長開車前往，市府也全力配合中央，跨局處協助，警察局及交通局調派人力加強交通疏導，並提供鄰近停車場相關資訊給民眾，希望盡速施打提升兒童保護力。

盧秀燕強調，台中市兒童疫苗施打的「三大事實」，包含台中市兒童疫苗覆蓋率排名六都前三名、兒童疫苗注射人數已逾 11 萬名、公、私幼及未上幼兒園的 5 歲至 6 歲學童接種已逾 2 萬人。