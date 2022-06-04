到日本必買？感冒藥只排第2 網刷一排冠軍：每次都買爆
真的好想去日本！從2020年初至今超過兩年多，受到疫情影響，民眾幾乎無法出國旅行。日前台灣虎航開賣2022冬季航班，燃起台灣民眾一絲出國希望，尤其日本一直是台灣人最愛外出旅遊的國家。根據交通部觀光局資料顯示，2019年國人赴日旅遊人數達近500萬人次，榮登當年榜首，更佔總出國人數超過3成。
在日本對全球觀光客解封號召之下，台灣遊客也摩拳擦掌、蓄勢待發，樂天信用卡、台灣虎航與Opview社群口碑資料庫合作，公布《旅日渴望大數據》報告，調查疫情期間2021年10月至2022年3月網友討論聲量16萬筆，分析台灣人旅遊最愛的前五大城市，依序是東京、京都、北海道、大阪、沖繩。
在五大城市中，人氣超高的東京迪士尼樂園成為網友認為必朝聖的東京景點；即將在2023年開幕的東京哈利波特影城，同樣具有超高討論度，極富潛力成為下一個台灣人擠破頭的打卡熱點。此外，日本季節景致也廣獲台灣民眾喜愛，京都、北海道、大阪秋日限定的賞楓行程，同樣是眾人一致票選不容錯過的體驗。
赴日旅遊少不了購物行程，在前五大熱門城市中，除了觀光景點外，購物商圈亦獲得高度關注，包含東京的阿美橫町、沖繩的永旺夢樂城。台灣人到日本必買的血拚清單中，除了高人氣的六花亭、東京香蕉等美食伴手禮，熱門的藥妝產品、實用電器家電都是台灣民眾的心頭好。