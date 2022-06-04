COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

到日本必買？感冒藥只排第2　網刷一排冠軍：每次都買爆

▲去日本旅遊必買什麼，網路調查台灣人最愛的藥妝、美食、電器3大霸主。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）
▲去日本旅遊必買什麼，網路調查台灣人最愛的藥妝、美食、電器3大霸主。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-04 13:00:00

真的好想去日本！從2020年初至今超過兩年多，受到疫情影響，民眾幾乎無法出國旅行。日前台灣虎航開賣2022冬季航班，燃起台灣民眾一絲出國希望，尤其日本一直是台灣人最愛外出旅遊的國家。根據交通部觀光局資料顯示，2019年國人赴日旅遊人數達近500萬人次，榮登當年榜首，更佔總出國人數超過3成。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在日本對全球觀光客解封號召之下，台灣遊客也摩拳擦掌、蓄勢待發，樂天信用卡、台灣虎航與Opview社群口碑資料庫合作，公布《旅日渴望大數據》報告，調查疫情期間2021年10月至2022年3月網友討論聲量16萬筆，分析台灣人旅遊最愛的前五大城市，依序是東京、京都、北海道、大阪、沖繩。

▲淺草的貓頭鷹咖啡廳アウルの森。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）
▲日本淺草的貓頭鷹咖啡廳「アウルの森」。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）
在五大城市中，人氣超高的東京迪士尼樂園成為網友認為必朝聖的東京景點；即將在2023年開幕的東京哈利波特影城，同樣具有超高討論度，極富潛力成為下一個台灣人擠破頭的打卡熱點。此外，日本季節景致也廣獲台灣民眾喜愛，京都、北海道、大阪秋日限定的賞楓行程，同樣是眾人一致票選不容錯過的體驗。

▲赴日旅遊最想去的五大景點調查。（圖／記者整理製表）
▲赴日旅遊最想去的五大景點調查。（圖／記者整理製表）
赴日旅遊少不了購物行程，在前五大熱門城市中，除了觀光景點外，購物商圈亦獲得高度關注，包含東京的阿美橫町、沖繩的永旺夢樂城。台灣人到日本必買的血拚清單中，除了高人氣的六花亭、東京香蕉等美食伴手禮，熱門的藥妝產品、實用電器家電都是台灣民眾的心頭好。

▲網路調查台灣民眾到日本最愛買什麼。（圖／記者製表）
▲網路調查台灣民眾到日本最愛買什麼。（圖／記者製表）
▲EVE止痛藥是台灣民眾到日本最愛買的藥妝商品。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）
▲EVE止痛藥是台灣民眾到日本最愛買的藥妝商品。（圖／風塵萬里 旅人手札提供）

18家端午優惠指南！喝4杯珍奶＋四季春珍波椰「免百元」

限五天！7-11面膜下殺3折、全家啤酒被推爆　茶飲買1送1

LINE免費貼圖「端午隱藏版」！爆可愛7組必收：洗版專用

肯德基報5碼！百元吃「救世主套餐」　網：我好興奮啊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
88.33%11.67%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀