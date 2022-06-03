高雄今新增10775例　陳其邁宣布擴大30萬快篩發放對象

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衛生局簡任技正潘炤穎分析指出，中央公布全台今天新增7萬6517例，高雄1萬790例，轉銜案件數15例，實際確診人數為1萬775例。相較昨天1萬495例，有不到300例差異，顯示疫情仍處於高原期階段，在快篩陽判陽比例首次突破95.5%，PCR診斷判陽比例下降到4.5%。
潘炤穎說，以年齡分析今天昨天些微變化50至64歲比例上升0.2到19.4%及65歲以上的比例占15.9%，相較昨天上升1.3%，顯示家庭、職場感染風險有比較高確診機會，其他年齡層，略有下降，也顯示校園暫停實體課程成效有穩定下來。
潘炤穎也指出，65歲以上確診人數統計，5月30日確診者1082例為低點，後幾天確診人數為1500例左右，直到今天來到1714例，可能在於家人及高齡長者互動造成，他也再次提醒，減少共同區域活動共餐與聊天。
衛生局長黃志中也表示，專責及負壓病床共2248床，空床數1195床，空床率占53.2%，加強型防疫旅館共484床，空床數378床，空床率占78.1%；高雄居家照護6萬8138人，占97.7%。
隨後，陳其邁也表示，目前高雄盛行率約7%，要達到集體免疫的程度，R值要達1或1以下，確診曲線會往下走，目前北部盛行率都逾10以上，高雄醫療量能充足，在高原期的最後關鍵期，必須守住。
陳其邁說，疫情進入高原期，針對可能的風險對象早期診斷、早期治療，是降低重症死亡的關鍵。前幾天高市已針對65歲以上及國小以下學童發放快篩試劑，就是希望能早高原期及早發現個案。
陳其邁指出，除已公布的65歲以上長輩，12歲以下學童外，他也正式宣布高雄市針對30萬相關維持社會正常工作及防疫相關人員發2劑快篩，累計總人數大概會達到80萬人，目前已經發放99萬劑，陸續還有30萬人60萬劑發放，由主管局處機關、民間機構協助發放，風險比較高的維持社會正常運作的人員都會發2劑。
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