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高雄今新增10775例　陳其邁宣布擴大30萬快篩發放對象

▲高雄市長陳其邁為及早揪出確診者診療，守住疫情最後關鍵今天宣布，發放對象擴大到維持生命線運作的第一線人員，人數約30萬，每人會發2劑。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁為及早揪出確診者診療，守住疫情最後關鍵今天宣布，發放對象擴大到維持生命線運作的第一線人員，人數約30萬，每人會發2劑。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-03 17:11:47

高雄今(3)日新增10775例確診，較昨天增加280例，疫情仍處在高原期，高雄市長陳其邁為及早揪出確診者診療，守住疫情最後關鍵，除加速快篩試劑發放作業也宣布，發放對象擴大到維持生命線運作的第一線人員，人數約30萬，每人會發2劑。

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▲高市府快篩試劑發放對象除擴及孕婦之外，今天下午陳其邁再公布，擴大放社福第一線志工及基層防疫等第一線維持政府功能運作的對象。(圖／高市府提供)
▲高市府快篩試劑發放對象除擴及孕婦之外，今天下午陳其邁再公布，擴大放社福第一線志工及基層防疫等第一線維持政府功能運作的對象。(圖／高市府提供)
高市府繼昨天宣布快篩試劑發放對象，擴及孕婦之外，今天下午陳其邁在防疫記者會中再公布，擴大發放社福第一線志工及基層防疫等第一線維持政府功能運作的對象。陳其邁說，疫情進入高原期，針對可能的風險對象早期診斷、早期治療，是降低重症死亡的關鍵。前幾天高市已針對65歲以上及國小以下學童發放快篩試劑，就是希望能在高原期及早發現個案。

▲6月3日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲6月3日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲各縣市確診者5日平均移動線圖。(圖／高市府提供)
▲各縣市確診者5日平均移動線圖。(圖／高市府提供)
衛生局簡任技正潘炤穎分析指出，中央公布全台今天新增7萬6517例，高雄1萬790例，轉銜案件數15例，實際確診人數為1萬775例。相較昨天1萬495例，有不到300例差異，顯示疫情仍處於高原期階段，在快篩陽判陽比例首次突破95.5%，PCR診斷判陽比例下降到4.5%。

潘炤穎說，以年齡分析今天昨天些微變化50至64歲比例上升0.2到19.4%及65歲以上的比例占15.9%，相較昨天上升1.3%，顯示家庭、職場感染風險有比較高確診機會，其他年齡層，略有下降，也顯示校園暫停實體課程成效有穩定下來。

▲6月3日高雄市確診者年齡分析圖。(圖／高市府提供)
▲6月3日高雄市確診者年齡分析圖。(圖／高市府提供)
潘炤穎也指出，65歲以上確診人數統計，5月30日確診者1082例為低點，後幾天確診人數為1500例左右，直到今天來到1714例，可能在於家人及高齡長者互動造成，他也再次提醒，減少共同區域活動共餐與聊天。

▲高雄市醫療防疫能量圖。(圖／高市府提供)
▲高雄市醫療防疫能量圖。(圖／高市府提供)
衛生局長黃志中也表示，專責及負壓病床共2248床，空床數1195床，空床率占53.2%，加強型防疫旅館共484床，空床數378床，空床率占78.1%；高雄居家照護6萬8138人，占97.7%。

▲全國各縣市新冠肺炎盛行率。(圖／高市府提供)
▲全國各縣市新冠肺炎盛行率。(圖／高市府提供)
隨後，陳其邁也表示，目前高雄盛行率約7%，要達到集體免疫的程度，R值要達1或1以下，確診曲線會往下走，目前北部盛行率都逾10以上，高雄醫療量能充足，在高原期的最後關鍵期，必須守住。

陳其邁說，疫情進入高原期，針對可能的風險對象早期診斷、早期治療，是降低重症死亡的關鍵。前幾天高市已針對65歲以上及國小以下學童發放快篩試劑，就是希望能早高原期及早發現個案。

陳其邁指出，除已公布的65歲以上長輩，12歲以下學童外，他也正式宣布高雄市針對30萬相關維持社會正常工作及防疫相關人員發2劑快篩，累計總人數大概會達到80萬人，目前已經發放99萬劑，陸續還有30萬人60萬劑發放，由主管局處機關、民間機構協助發放，風險比較高的維持社會正常運作的人員都會發2劑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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