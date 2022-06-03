疫情延燒百貨救業績　揪「無敵星星」呷飯、每人送百元　

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6/21是荷蘭米飛兔的67周年生日慶，新光三越台北南西店特別在2022/6/9(四)-2022/7/11(一)於一館9樓活動會館舉辦《米飛67周年：米飛的花花世界期間限定店》，邀請民眾走進米飛的花花世界，全新百坪超大展區免費入場參觀，更從全球引進米飛兔獨家新品，這個夏日邀請親朋好友一起好拍好逛又好拿。
八大展區融合荷蘭夏日花季經典氛圍，包含「米飛探索區」、「米飛的鞦韆花園」、「米飛熱氣球」、「彩色米飛娃娃牆」、「藝想世界」、「兔兔燈場」、「米飛繪畫世界」、「驚喜大扭蛋」，好玩又好拍。全球限量400幅的45周年作者親筆簽名原跡版畫南西首次展出，讓大小朋友一起感受米飛的魅力，主題展區跟米飛一起拍照打卡還有機會免費獲得「手機擦拭貼」乙個，限量100個，送完為止。另外，現場還有台灣限定新品首發、相關主題周邊商品等。
疫情改變民眾消費習慣，也催化業者促銷轉型，SOGO積極發展APP會員及線上線下整合發展。為感謝會員的支持，SOGO大手筆放利多回饋SOGO APP百萬會員，SOGO APP折價券要讓會員買不完。遠東SOGO百貨台北店(忠孝館/復興館/敦化館)於6/7(二)~6/27(一)推出「活力夏Sale Cozy Summer」，指定商品折扣最低2.9折起。只要下載遠東SOGO APP，就可收到台北店聯合三館祭出合計4600元酷夏APP折價券(忠孝館1600元、復興館1600元、敦化館1400元)，包含化妝品、男女服飾、內衣童裝、家電寢飾..等業種，不用消費立即搶先獲得，指定品牌單筆消費滿3000元以上立即現折200元，多券在手好康優惠立即使用。
微風集團則針對六月「同志驕傲月」推出活動，每年六月份彩虹節活動各館皆會推出象徵LGBTQIA彩虹色系單品來呼應表達支持平權社會。活動期間於微風南山、微風松高上傳與微風南山彩虹拍照打卡點合照或身著有彩虹樣式之照片並@breezecenter帳號，出示畫面及當日當館不限金額消費發票，可兌換微風特製彩虹口罩套，讓民眾的口罩不再單調，戴上彩虹用行動支持表達愛還能配合政府防疫政策。