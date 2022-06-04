蔡淑臻誤喝柴油險噴火　預告超猛情慾戲：小孩不要看

開播以來好評不斷的公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》，4日播出精彩大結局，女主角蔡淑臻和導演賴孟傑、作者小劉醫師近日開直播和觀眾互動，貼心解答專業醫療疑問，更爆料拍攝現場的幕後祕辛，特別是蔡淑臻身穿道士袍那場戲，她不只朝狂練噴水技巧，還差點誤吞柴油，她說：「還好下個動作是朝天空噴火，所以沒吞下去。」





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▲蔡淑臻拍攝《村裡來了個暴走女外科》時，誤吞柴油險噴火。（圖／公共電視提供）

導演賴孟傑坦承，蔡淑臻假扮道士那場戲真的是極大考驗，劇本上其實只寫3、4句話，其他都是自由發揮，蔡淑臻專業地說：「我把它當一場秀在表演！」完全難不倒模特兒出身的她。不過為了安全起見，劇中噴火畫面是由專業替身操作，但蔡淑臻現場還是不小心喝到柴油，雖馬上吐出來，但蔡淑臻還是形容「就像喝了一口汽油的感覺」，敬業精神讓小劉醫師驚呼連連。





▲《村裡來了個暴走女外科》真實呈現醫療人員的困境。左起為蔡淑臻、小劉醫師、導演賴孟傑。（圖／公共電視提供）

蔡淑臻不只喝油，劇中還親自獻上手背被打針，她直呼「打手背超痛的！」網友也喊說「導演真狠」、「導演要就做到最好，超棒」。劇中阿梅婆吃太多來路不明的藥物引發椎體外症候群，引起許多人的共鳴，網友紛紛留言表示想勸老人家一起看劇，「真的一堆人都喜歡吃偏方，拒絕正規醫療」，劇中症狀發生時身體會折成像「大法師」，導演賴孟傑透露，原想找瑜伽老師當替身，沒想到楊麗音看完動作直說「這我也可以！」所以後面鏡頭都自己來，讓導演大讚「麗音姐腳骨很軟Q！」





▲楊麗音在《女外科》劇中狂吃來路不明的藥物。（圖／公共電視提供）

上週播出蔡淑臻克服心魔進刀房幫恩師夏靖庭動手術，網友瘋狂猜測夏靖庭是否領便當？蔡淑臻的惡夢是否成真？第九集預告中蔡淑臻說了一句：「當醫師才是糟蹋自己」也讓不少網友擔心小劉醫師，如果再遇到恩師離開會因此一蹶不振。明晚就要播出完結篇，蔡淑臻不捨地說：「拿到原著小說到拍攝殺青快5年的時間，播出後卻短短一個多月就要結束了，謝謝大家給我們的回饋！」導演賴孟傑則透露：「第10集將有精彩的情慾戲，尺度超大，溫馨提醒家長要讓小朋友先去睡覺。」





▲蔡淑臻不捨《村裡來了個暴走女外科》完結篇的到來。（圖／公共電視提供）

《村裡來了個暴走女外科》故事改編自劉宗瑀醫師的同名小說，外科醫師「小劉」來到鄉村小醫院，像是都市的牛仔，利用自己的特殊技能與固執的處世原則，改變村裡種種令人眼界大開、啼笑皆非的醫療狀況。看似救世主般降臨的背後，卻有著傷痕累累的秘密，自我放逐到醫界的邊緣後，在偏鄉地區醫院拾回「初心」的故事。



