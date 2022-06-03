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PLG／辛巴、法獅合砍50分35板　攻城獅奪隊史季後賽首勝

▲法獅。（圖／攻城獅球團提供）
▲法獅。（圖／攻城獅球團提供）

記者黃建霖/新竹報導

2022-06-03 19:26:25

新竹街口攻城獅今(3)日在主場進行隊史季後賽首戰，現場湧入6400名滿場球迷，在這場低比分的賽事中，攻城獅靠著兩名洋將辛巴、法獅合拿50分35籃板，終場以97:86拿下勝利，系列賽1:0領先。

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攻城獅上個賽季排名聯盟第4，並沒有打進到季後賽，不過第二季球隊磨合理想，加上年輕球員有所成長，例行賽拿下聯盟第一的戰績，隊史首次打進到季後賽。

兩隊例行賽交手攻城獅以4勝2敗佔優，開賽兩隊都打得有些混亂，國王靠著李愷諺快攻三分率先開張，打出一波23:10的攻勢。開賽主場軍在防守位移上比較懶散，被國王命中5顆三分球，暫以22:30落後。

次節攻城獅在老將陳堅恩進球帶動下，慢慢將分數追趕上來，法獅也慢慢進入到狀況，3顆高難度三分球、包括一次四分打，讓球隊打出一波12:0的高潮，反超比數。在辛巴半場終了前投進壓哨三分球後，攻城獅兩節打完以55:49領先。

易籃再戰後，國王進攻還是太過依賴三分球，單節雖然命中3記外線，但只有13分進帳，反而是被對手拉開到雙位數分差，攻城獅持續以73:62保有優勢。

末節李家瑞一投一扣帶動球隊士氣，朱雲豪再完成高難度上籃，攻城獅領先一度來到15分；國王在這一節外線手感降溫，因此追分無法連貫，命中率的下滑又讓攻城獅有掌握籃板快攻的機會，法獅兩度上演「Showtime」，在剩下4分鐘左右時，主場球隊領先到19分。國王暫停回來之後加快比賽節奏，但時間不站在他們哪邊，最終以11分之差分出勝負。

辛巴例行賽對上國王場均可拿到36.2分22.6籃板，今天得到26分19籃板，已經算被限制的不錯。然而攻城獅多點開花，法獅攻下24分16籃板，高國豪11分4籃板4助攻，李家瑞12分7籃板，替補球員合拿18分；國王的分數則主要集中在先發五人身上，以湯瑪士的24分15籃板最出色。

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