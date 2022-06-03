國光女神全裸站在頂樓！對面「壞鄰居上線」看光光

梁云菲（Nana）從節目《國光幫幫忙》發跡，冶豔形象及32D、24、35好身材，讓她贏得「國光女神」封號。她日前探討被外界貼上標籤，有感而發表示：「這些都是你想要讓大家覺得，你是怎麼樣的人，而自我設計貼上的標籤。」梁云菲貼文更附圖站在頂樓的全裸照，讓網友一片譁然。
梁云菲表示：「我通常不會被外界影響，因為都是我影響著外界。然而活在這個世界上，我們身上被貼滿了各式各樣的標籤。有自己貼上的，包含你的衣標、刺青、背包上的LOGO、粉餅上的、水壺瓶上的，這些都是你想要讓大家覺得，你是怎麼樣的人而自我設計貼上的標籤。」便舉例老闆就是輕鬆賺很多、富二代靠家裡、花瓶沒才華、愛秀身材很隨便等，「各式各樣『他就是那樣的人』之標籤」。
梁云菲認為隨著進步的社會、網路的發達，現代人的觀念不如以往來的單純，所以「幫人貼上標籤」也成為簡單小事，但大家卻未理解到，被貼上標籤的人，背後影響其深，她說：「撕掉這些標籤，就好像脫光了衣服，其實你最該認識的標籤，是你的名字。除此之外長大後的我，更是多了張名片。那是張比較硬的紙，上面寫著我的職稱、電郵、聯絡方式。那天開始，每個遇見我的陌生人，都能知道我在社會上該有甚麼樣子。我則認為，這是種成年式的提醒，從名片認識我的人，永遠不會是我的朋友。」
梁云菲貼文嚴肅正經，仍有不少網友被她火辣附圖「歪樓」，紛紛表示：「壞鄰居上線了」、「可惜沒住對面」、「對面的都看到了啦」；仍有粉絲力挺她做自己，回應「就喜歡妳的態度」、「喜歡妳很做自己的樣子」、「掌聲鼓勵，自信的女孩」。梁云菲也一一回覆粉絲留言，對於身體被看光，她則大方表示：「造福大眾！」