NBA／總冠軍賽揭開序幕 NBA Store推出好禮活動

2022 NBA冠軍賽將於本週開打， 由八年六度闖進冠軍賽的金州勇士隊迎戰東區強權塞爾蒂克隊。 金州勇士隊在2019年挑戰三連霸失利後進入了兩年的重整期， 在今年浪花三兄弟與多位角色球員齊心重現勇士團隊籃球特色， 將再次問鼎冠軍金盃延續王朝； 而經歷十二年後有機會再度捧回金盃的塞爾蒂克隊， 將憑藉團隊強悍的防守優勢來面對勇士凌厲的三分球攻擊，這也是繼 1963-64球季之後，睽違58年在決賽舞台再次對決勇士隊( 舊金山勇士、勇士前身)，到底是灣區大軍的冠軍賽經驗能勝出， 抑或是在經歷東冠惡戰後的綠衫軍能笑到最終， 就讓我們持續關注每場關鍵戰役。





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東區冠軍賽搶7大戰，塞爾蒂克隊當家球星Jayson Tatum攻下全隊最高26分，率隊挺進冠軍賽，並榮膺傳奇球星 Larry Bird為名的東區冠軍賽MVP獎。而該戰他左手肘的24號紫色 護套也引起注意，Jayson Tatum表示那代表已故球星Kobe Bryant，象徵Kobe給予他的力量使得綠衫軍能順利搶七過 關，而在NBA冠軍賽中，綠衫軍要重返往日榮耀， 在攻防兩端絕對少不了Jayson Tatum的關鍵表現。











2019年冠軍賽G6賽後金州勇士隊不僅喪失冠軍金盃，Klay Thompson還遭逢左膝前十字韌帶撕裂， 在歷經兩年的復健期中，球隊失去往日光景創下連兩年無緣季後賽， 他也只能在場下無能為力地看著這一切。今年賽季， 挺過前十字韌帶撕裂和跟腱斷裂的傷勢，Thompson對於重返 冠軍賽舞台來說無比的滿足， 至於金州勇士隊能否再次奪回失去的歐布萊恩金盃， 他的表現也將左右戰局。



