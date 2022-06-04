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劉德華青澀舊照出土　「凍齡神顏」帥了30年

▲庹宗華（左）、劉德華《異域》將在影展經典重現。（圖／台北電影節）
▲庹宗華（左）、劉德華《異域》將在影展經典重現。（圖／台北電影節）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-06-04 08:00:00

2022台北電影節公布多部華語經典片單，包括本屆卓越貢獻獎得主朱延平的《異域》與《小丑與天鵝》，《異域》是朱延平生涯最具影響力作品，也是他最滿意的代表作，以泰北孤軍為主角，描述他們流落異鄉的遭遇，上映後引發社會話題，成為該年票房冠軍，32年前劉德華青澀模樣再現，與如今60歲的臉孔幾乎無異，片中還有庹宗華、郎雄、柯俊雄和顧寶明等硬底子班底演出，由王傑演唱的主題曲更是令人難忘，

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《小丑與天鵝》是朱延平80年代經典，講述歌舞團的小丑，每每登台為火辣歌舞秀暖場，卻總被喝倒采轟下台，甚至被老闆炒魷魚。他與台柱女郎浪跡天涯，尋找人生的新可能，電影描寫底層小人物悲苦，是朱導首部劇情長片《小丑》的變奏，也是驟然離世的傳奇諧星許不了生前最後演出。兩部作品都是睽違多年的大銀幕放映，且為了本次放映，國家影視聽中心特別贊助將《小丑與天鵝》的珍貴膠卷拷貝進行4K掃描和後期製作，並由導演本人監督調光，朱延平也將出席7月2日舉辦的「卓越貢獻獎講座」，暢談他從影多年經歷。

▲觀眾可在台北電影節重溫劉德華32年前演出的《異域》。（圖／台北電影節）
▲觀眾可在台北電影節重溫劉德華32年前演出的《異域》。（圖／台北電影節）
呼應台北電影節鼓勵新銳精神，睽違兩年舉辦的戶外放映將帶來周杰倫自編自導自演的首部長片《不能說的．秘密》，描述周杰倫飾演的音樂班學生與桂綸鎂飾演的女主角相遇，情感萌芽的同時，卻發現兩人之間存在「不能說的秘密」，該片當年在金馬獎拿下三項大獎，後續更被翻拍為韓國版，藉今年上映15周年之際回歸大銀幕，意義非凡，戶外放映將於6月19日晚間於松山文創園區文創大街舉辦，同日還有「靠北影百貨」市集，讓影迷從下午逛到晚上，暢玩一整天。

於白色恐怖時期遇害身亡的白克導演，是台灣電影的先驅，他在1962年執導的歌唱喜劇《龍山寺之戀》，將在上映60年後以數位修復版與影迷見面，這部國台語交錯的故事，描述一名年輕女子為了家計在龍山寺前獻唱賣藥，甜美歌喉吸引眾多客人，也吸引電台作曲家和攝影記者對其一見傾心，最後竟演變出一段錯綜複雜的荒謬戀曲，該片力邀知名作曲家周藍萍譜寫多首插曲，片中改編自印尼民謠的〈出人頭地〉，更是當年膾炙人口的金曲。

▲周杰倫（右）與桂綸鎂主演的《不能說的．秘密》成為台北電影節戶外放映節目。（圖／台北電影節）
▲周杰倫（右）與桂綸鎂主演的《不能說的．秘密》成為台北電影節戶外放映節目。（圖／台北電影節）
開拓香港新浪潮先河的方育平導演，其代表作《半邊人》將以全新的數位修復之姿，在台北電影節國際首映。該片改編自真實故事，描寫魚販之女不願向命運低頭，她在電影文化中心結識從美國返港，擁有藝術家傲骨的表演老師，這場相遇為彼此的生命寫下轉捩點；電影以半紀實半戲劇形式拍攝，探索低下階層困於現實與理想的掙扎，除了當年在香港金像獎拿下多項大獎，更是香港新浪潮代表作。

除上述華語經典，「電影正發生：電影美術」單元中，由陳炫劭選出的《東方三俠》，也將與觀眾見面，該片由杜琪峯執導，梅艷芳、楊紫瓊與張曼玉三大女星首次合作演出，集結中國武俠、美式英雄與科幻元素，描述三位身世遭遇多舛的女子，因緣際會聚在一起，懲奸除惡，融合傳統與未來的瑰麗視覺，令人印象深刻。

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