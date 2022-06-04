劉德華青澀舊照出土　「凍齡神顏」帥了30年

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呼應台北電影節鼓勵新銳精神，睽違兩年舉辦的戶外放映將帶來周杰倫自編自導自演的首部長片《不能說的．秘密》，描述周杰倫飾演的音樂班學生與桂綸鎂飾演的女主角相遇，情感萌芽的同時，卻發現兩人之間存在「不能說的秘密」，該片當年在金馬獎拿下三項大獎，後續更被翻拍為韓國版，藉今年上映15周年之際回歸大銀幕，意義非凡，戶外放映將於6月19日晚間於松山文創園區文創大街舉辦，同日還有「靠北影百貨」市集，讓影迷從下午逛到晚上，暢玩一整天。
於白色恐怖時期遇害身亡的白克導演，是台灣電影的先驅，他在1962年執導的歌唱喜劇《龍山寺之戀》，將在上映60年後以數位修復版與影迷見面，這部國台語交錯的故事，描述一名年輕女子為了家計在龍山寺前獻唱賣藥，甜美歌喉吸引眾多客人，也吸引電台作曲家和攝影記者對其一見傾心，最後竟演變出一段錯綜複雜的荒謬戀曲，該片力邀知名作曲家周藍萍譜寫多首插曲，片中改編自印尼民謠的〈出人頭地〉，更是當年膾炙人口的金曲。
開拓香港新浪潮先河的方育平導演，其代表作《半邊人》將以全新的數位修復之姿，在台北電影節國際首映。該片改編自真實故事，描寫魚販之女不願向命運低頭，她在電影文化中心結識從美國返港，擁有藝術家傲骨的表演老師，這場相遇為彼此的生命寫下轉捩點；電影以半紀實半戲劇形式拍攝，探索低下階層困於現實與理想的掙扎，除了當年在香港金像獎拿下多項大獎，更是香港新浪潮代表作。
除上述華語經典，「電影正發生：電影美術」單元中，由陳炫劭選出的《東方三俠》，也將與觀眾見面，該片由杜琪峯執導，梅艷芳、楊紫瓊與張曼玉三大女星首次合作演出，集結中國武俠、美式英雄與科幻元素，描述三位身世遭遇多舛的女子，因緣際會聚在一起，懲奸除惡，融合傳統與未來的瑰麗視覺，令人印象深刻。