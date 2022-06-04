COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

網球／Zverev大傷退賽難過落淚　Nadal不捨：難受的時刻

▲德國網球名將Alexander Zverev在法網男單四強嚴重扭傷退場。（圖／翻攝自法網官方YouTube）
▲德國網球名將Alexander Zverev在法網男單四強嚴重扭傷退場。（圖／翻攝自法網官方YouTube）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-04 08:23:46

法網男單四強戰發生憾事，德國好手Alexander Zverev因為右腳踝扭傷，落淚宣布退賽，個人連續兩年止步四強。而他的對手Rafael Nadal也給予祝福，希望他能一切沒事重返賽場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此役是萬眾矚目的一場比賽，兩人也沒有辜負球迷期待，前兩盤的確打出一場勢均力敵的碰撞，首盤打到搶七，Nadal才艱辛的以10:8拿下；次盤雙方又是激戰到局數6:6，但Zverev在一次救球時不慎腳踝扭傷，隨後痛苦倒地呻吟，難過的掉下了男兒淚，得坐著輪椅才能離場，Nadal也前來關切。

後續Zverev又回到了球場，但他已經是拄著拐杖，確定沒有辦法繼續比賽，他和裁判通知了這個決定之後，和Nadal彼此擁抱祝福，接受全場關注的歡呼離場。

賽後受訪時，Nadal表示今天是一場很艱難的比賽，雙方打了超過3小時，居然還沒有完成第2盤。「他(Zverev)今天打出這樣高水準的表現，絕對算得上是我巡迴賽中最大的挑戰之一。這很難用語言來形容所發生的一切，包括再一次打入羅蘭加洛斯的決賽。」

談到Zverev怵目驚心的扭傷過程，Nadal直言自己為對方感到難過，「我知道他為了贏得大滿貫付出了一切，他將來一定可以拿到不止一個大滿貫冠軍。回到球場之前，我看到Sascha在小房間裡，看到他那樣哭，我知道這是非常難受的時刻。」

本屆賽會Nadal歷經3場長時間的比賽，共耗時11小時46分鐘，他強調自己的體能沒有問題，不過這場比賽場地濕氣很重，導致球速很慢、也不好加旋轉，讓自己打得很艱難。

「能夠進入決賽是令人難以置信的，也是一次重要的成就。能進入決賽意義重大。這不是要證明什麼，而是去繼續做我自己喜歡的事情。我喜歡網球，喜歡那種與世界上最好的球員競爭的感覺。」Nadal如此說道。


PLG／進攻狂切、防守輪轉　李家瑞：全場吶喊讓我有動力

PLG／限制辛巴無用！國王禁區G1淪陷　被攻城獅狂轟70分

PLG／辛巴、法獅合砍50分35板　攻城獅奪隊史季後賽首勝

PLG／職籃「首唱」讓球迷瘋狂　動力火車：盼各隊都精彩

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
86%14%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀