網球／Zverev大傷退賽難過落淚　Nadal不捨：難受的時刻

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後續Zverev又回到了球場，但他已經是拄著拐杖，確定沒有辦法繼續比賽，他和裁判通知了這個決定之後，和Nadal彼此擁抱祝福，接受全場關注的歡呼離場。
賽後受訪時，Nadal表示今天是一場很艱難的比賽，雙方打了超過3小時，居然還沒有完成第2盤。「他(Zverev)今天打出這樣高水準的表現，絕對算得上是我巡迴賽中最大的挑戰之一。這很難用語言來形容所發生的一切，包括再一次打入羅蘭加洛斯的決賽。」
談到Zverev怵目驚心的扭傷過程，Nadal直言自己為對方感到難過，「我知道他為了贏得大滿貫付出了一切，他將來一定可以拿到不止一個大滿貫冠軍。回到球場之前，我看到Sascha在小房間裡，看到他那樣哭，我知道這是非常難受的時刻。」
本屆賽會Nadal歷經3場長時間的比賽，共耗時11小時46分鐘，他強調自己的體能沒有問題，不過這場比賽場地濕氣很重，導致球速很慢、也不好加旋轉，讓自己打得很艱難。
「能夠進入決賽是令人難以置信的，也是一次重要的成就。能進入決賽意義重大。這不是要證明什麼，而是去繼續做我自己喜歡的事情。我喜歡網球，喜歡那種與世界上最好的球員競爭的感覺。」Nadal如此說道。