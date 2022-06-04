端午連假第2天！國道14地雷路段曝 國5湧車潮恐塞12小時
今（4）日是端午連假第二天，高公局預估今天的國道車流量為110百萬車公里，並指出有14大「地雷路段」較易塞車，尤其國5北上宜蘭到坪林路段預料會出現收假車流，恐怕自上午11點之後就會開始雍塞，並且會一路堵到半夜。
高公局預估今日重點壅塞路段如下：國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。
高公局表示，建議西部國道南向用路人儘量中午12點後出發，另建議南部地區北向用路人於早上9點前出發，中部地區北向用路人於中午12點前出發；國5南向用路人建議早上5點前或17點後出發，國5北向用路人建議於早上9點前出發。
今日國道相關疏導措施如下：0-12點封閉國1埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、7-19點封閉國1虎尾北向入口、7-24點封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：倪浩軒）