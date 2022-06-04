陪審員曝強尼戴普案祕辛！控安柏是瘋女人　對看就不舒服

好萊塢男星強尼戴普（Johnny Deep）和前妻安柏赫德（Amber Heard）的世紀審判落幕，在7位陪審員的觀察下，獲得全面勝訴，其中一位陪審員事後在TikTok匿名爆料官司祕辛，認為安柏是感情上的操縱者，意圖操控他人情緒，光是和她對上眼就覺得不舒服，直言她就是個「瘋女人」，完全不認為自己有錯，在法庭上也是一片謊言，尤其她聲淚俱下說「我家的狗踩到蜜蜂」被群嘲，讓陪審員忍不住搖頭，認為她是臨時瞎編了一個故事。





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▲安柏赫德（左）和強尼戴普的誹謗官司，糾纏６年終於落幕。（圖／美聯社）

據美媒報導，7名陪審團身分將保密一年，但不限制成員發表感想，該相關人士表示，安柏赫德沒有如承諾捐贈離婚協議裡所得的一半，還應抝「允諾捐出」就等於捐了，讓陪審團看傻眼；或許強尼戴普對前妻有身體上的侵犯，但整個婚姻她就是火上加油的「煽動者」，不停激發對方負面情緒，證詞可信度較低，連幫她出庭作證的妹妹感覺並不想出席，只是被迫幫家人說話。





該陪審員說，自己對娛樂圈涉略不多，並不瞭解兩人背景，自認可以公平審視這場官司，但從一開始安柏赫德陳述證詞時，光是眼神交流就讓人感覺不舒服，「我專心聽她說話，她說的一切卻都是屁話」，也很訝異事後每個人都在討論她的眼神有多奇怪，「這是我的直覺，她就是一個瘋狂的女人」。網友也對此深有同感，表示光是在電視上看，我就不舒服。我為你們感到難過，該陪審員回覆說「我甚至不能再看她了」，與強尼戴普不願正視前妻的說法，似有異曲同工之妙。





▲安柏赫德在法庭上痛哭失聲，但未獲評審團認可。（圖／美聯社）

而決定最後的賠償金額，陪審員認為各自都有錯，所以兩邊都須賠償，而雙方提出的金額將當於45億元台幣，根本是無法付出的天價，所以陪審團之間取得共識，才會判決女方應付給強尼戴普1,035萬元美金（約3億元台幣），若安柏赫德想繼續上訴，必須先提出同額保證金，才有機會反撲。



