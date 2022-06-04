COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

陪審員曝強尼戴普案祕辛！控安柏是瘋女人　對看就不舒服

▲安柏赫德在法庭上痛哭失聲，卻被陪審員認為是一片謊言。（圖／美聯社／達志影像）
▲安柏赫德在法庭上痛哭失聲，卻被陪審員認為是一片謊言。（圖／美聯社／達志影像）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-04 08:30:00

好萊塢男星強尼戴普（Johnny Deep）和前妻安柏赫德（Amber Heard）的世紀審判落幕，在7位陪審員的觀察下，獲得全面勝訴，其中一位陪審員事後在TikTok匿名爆料官司祕辛，認為安柏是感情上的操縱者，意圖操控他人情緒，光是和她對上眼就覺得不舒服，直言她就是個「瘋女人」，完全不認為自己有錯，在法庭上也是一片謊言，尤其她聲淚俱下說「我家的狗踩到蜜蜂」被群嘲，讓陪審員忍不住搖頭，認為她是臨時瞎編了一個故事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲安柏赫德（左）家暴強尼戴普。（圖／美聯社）
▲安柏赫德（左）和強尼戴普的誹謗官司，糾纏６年終於落幕。（圖／美聯社）

據美媒報導，7名陪審團身分將保密一年，但不限制成員發表感想，該相關人士表示，安柏赫德沒有如承諾捐贈離婚協議裡所得的一半，還應抝「允諾捐出」就等於捐了，讓陪審團看傻眼；或許強尼戴普對前妻有身體上的侵犯，但整個婚姻她就是火上加油的「煽動者」，不停激發對方負面情緒，證詞可信度較低，連幫她出庭作證的妹妹感覺並不想出席，只是被迫幫家人說話。

該陪審員說，自己對娛樂圈涉略不多，並不瞭解兩人背景，自認可以公平審視這場官司，但從一開始安柏赫德陳述證詞時，光是眼神交流就讓人感覺不舒服，「我專心聽她說話，她說的一切卻都是屁話」，也很訝異事後每個人都在討論她的眼神有多奇怪，「這是我的直覺，她就是一個瘋狂的女人」。網友也對此深有同感，表示光是在電視上看，我就不舒服。我為你們感到難過，該陪審員回覆說「我甚至不能再看她了」，與強尼戴普不願正視前妻的說法，似有異曲同工之妙。

▲安柏赫德揭強尼戴普性侵犯過程。（圖／美聯社）
▲安柏赫德在法庭上痛哭失聲，但未獲評審團認可。（圖／美聯社）

而決定最後的賠償金額，陪審員認為各自都有錯，所以兩邊都須賠償，而雙方提出的金額將當於45億元台幣，根本是無法付出的天價，所以陪審團之間取得共識，才會判決女方應付給強尼戴普1,035萬元美金（約3億元台幣），若安柏赫德想繼續上訴，必須先提出同額保證金，才有機會反撲。

吐不出3億賠強尼戴普！律師看衰安柏赫德上訴：被妖魔化

煎熬6年勝訴！強尼戴普「連喊兩次這句話」　千萬人動容

強尼戴普世紀官司勝訴　安柏赫德判賠4.3億輸到脫褲

安柏赫德疑偷吃男星？強尼戴普被綠帽氣炸：不想正眼看她

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
86%14%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀