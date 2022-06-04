醉男墾丁大街鬧事！地方阿北出手教訓打成一團 6人被逮
墾丁大街昨（3）晚發生當街鬥毆衝突，一位打赤膊的男子疑似酒後鬧事，當街亂砸杯子與其他路人爆發口角衝突，最終演變成與路人拳腳相向，雖然女友在旁極力勸阻也無濟於事。過程中許多地方阿北看不下去，紛紛過來出手相助，醉男被打成一團、場面混亂，最終警方到場將醉男上銬，醉男被警方帶走前還與女友深情擁吻，讓大家看傻。
有網友在臉書社團「爆料公社二社」分享了事發影片，笑稱「我等了一個晚上就是等這個大場面出現啊！」影片中可以看見，上身赤裸的男子，在墾丁大街疑似因喝醉酒與攤販和路人發生口角，男子當街砸杯子飆罵三字經發酒瘋，結果與路人爆發衝突。
男子女友與其他友人雖然不斷勸阻，但男子喝醉後完全不受控，不料男子失序行為引發許多路人阿北不滿，紛紛衝過來出拳教訓，男子被眾多地方阿北七手八腳打趴在地，完全無力招架。
過程中連男子女友也遭到波及，不過男子女友仍奮不顧身拼命相護，不斷尖叫「寶貝～」、「不要打了」、「他喝醉了啦」，最後警察到場時兩人還深情擁吻，混亂場面中又帶有幾分情意在。
警方表示，已將包括喝醉酒男子在內的6位互毆民眾帶回，依妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。衝突起於男子喝酒後將杯子砸向街道，引發路人不滿，最後演變成多人推擠鬥毆的肢體衝突，恆春分局也再次強調，絕不容許街頭暴力，一定會確保恆春良好治安。（編輯：倪浩軒）