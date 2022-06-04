COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

醉男墾丁大街鬧事！地方阿北出手教訓打成一團　6人被逮

▲墾丁大街昨（3）晚發生當街鬥毆衝突，一位打赤膊的男子疑似酒後鬧事，發酒瘋與其他路人爆發口角，最後演變成多人互毆。（圖／翻攝自「爆料公社二社」臉書社團）
▲墾丁大街昨（3）晚發生當街鬥毆衝突，一位打赤膊的男子疑似酒後鬧事，發酒瘋與其他路人爆發口角，最後演變成多人互毆。（圖／翻攝自「爆料公社二社」臉書社團）

編輯中心/綜合報導

2022-06-04 09:48:44

墾丁大街昨（3）晚發生當街鬥毆衝突，一位打赤膊的男子疑似酒後鬧事，當街亂砸杯子與其他路人爆發口角衝突，最終演變成與路人拳腳相向，雖然女友在旁極力勸阻也無濟於事。過程中許多地方阿北看不下去，紛紛過來出手相助，醉男被打成一團、場面混亂，最終警方到場將醉男上銬，醉男被警方帶走前還與女友深情擁吻，讓大家看傻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲男子醉後不斷叫囂，女友在旁極力勸阻也無濟於事。（圖／翻攝自「爆料公社二社」臉書社團）
▲男子醉後不斷叫囂，女友在旁極力勸阻也無濟於事。（圖／翻攝自「爆料公社二社」臉書社團）
有網友在臉書社團「爆料公社二社」分享了事發影片，笑稱「我等了一個晚上就是等這個大場面出現啊！」影片中可以看見，上身赤裸的男子，在墾丁大街疑似因喝醉酒與攤販和路人發生口角，男子當街砸杯子飆罵三字經發酒瘋，結果與路人爆發衝突。

男子女友與其他友人雖然不斷勸阻，但男子喝醉後完全不受控，不料男子失序行為引發許多路人阿北不滿，紛紛衝過來出拳教訓，男子被眾多地方阿北七手八腳打趴在地，完全無力招架。

過程中連男子女友也遭到波及，不過男子女友仍奮不顧身拼命相護，不斷尖叫「寶貝～」、「不要打了」、「他喝醉了啦」，最後警察到場時兩人還深情擁吻，混亂場面中又帶有幾分情意在。

警方表示，已將包括喝醉酒男子在內的6位互毆民眾帶回，依妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。衝突起於男子喝酒後將杯子砸向街道，引發路人不滿，最後演變成多人推擠鬥毆的肢體衝突，恆春分局也再次強調，絕不容許街頭暴力，一定會確保恆春良好治安。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

端午連假超熱！體感溫度火辣難耐　下週梅開三度全台迎雨

端午連假第2天！國道14地雷路段曝　國5湧車潮恐塞12小時

馬斯克讓市場又愛又恨！謝金河揭「3爭議」：信用打折扣

張娜拉親發聲宣布結婚！尪是小6歲圈外人　交往2年甜蜜蜜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
87.72%12.28%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀