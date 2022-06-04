德國南部列車出軌至少4死30傷　疑技術故障所致

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，出事的紅色列車數節車廂側臥在公路旁的草地上。救援人員站在車廂旁，用梯子爬上去救援受困乘客。
警方透過聲明表示：「截至下午3時32分為止，在這場嚴重的列車事故中，有4人傷重不治。」
警方說，約有30名乘客受傷，其中15人傷勢嚴重，必須在鄰近醫院住院接受治療；同時正展開大型救援行動。
巴伐利亞邦（Bavaria）內政廳長赫曼（Joachim Herrmann）說，其中3名罹難者被發現時已氣絕身亡，第4人在送醫途中傷重不治。
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）對這起事故表達震驚，並慰唁罹難者家屬。
上巴伐利亞警方發言人宋塔克（Stefan Sonntag）說，這輛區域列車「非常擁擠，很多人搭乘，因此造成這麼多人受傷」。
德國南部巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg）和巴伐利亞邦的學校將於明天開始放假，令人擔心可能有孩童在事故中受傷。
根據美聯社消息，列車脫軌原因仍在調查中。事故發生當下，車上約有140人，包括許多要從學校回家過聖靈降臨節（Whitsun）的學生。
從德國電視台播放的畫面可見有青少年在軌道上，顯然他們是設法自行爬出車廂。
德國鐵路公司（Deutsche Bahn）表示，慕尼黑到加密希帕坦克欽之間的部分路段已封閉，車輛暫時改道。
德鐵目前還無法說明事故原因，但巴伐利亞交通廳長班海特（Christian Bernreiter）告訴巴伐利亞廣播公司（Bayerischer Rundfunk），可能是技術故障所致。
他說：「沒有第三方涉及此事，因此推測是某種技術因素造成，不是在列車上就是在軌道上。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110604