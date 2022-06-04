名家論壇》膝關節／笑鬧之中 看見女性在醫療體系的困境
一個演員要能在有限的表演年份中，遇到能勝任的角色是非常不容易的事情，既要能把握角色本身的戲劇張力，還能與部分自我人格投射產生共鳴。從角色經歷的起承轉合，綻放出屬於自己的表演風格。
從名模轉戰表演的路上，2000年之後台灣出現了一批名模熱，從伸展台轉戰戲劇台的她們交出不少好作品，名模背景的蔡淑臻算是比較晚找到代表作，《鑑識英雄》好口碑讓她入圍戲劇節目女主角獎，沒想到後來她肌筋膜疼痛症候群問題讓她演藝工作停擺了一陣子。
結果打斷筋骨顛倒勇，後來的《鑑識英雄》續篇也維持同樣強度的表演能量，也再度入圍。更有意思的，新作品《村裡來了個暴走女外科》前幾集拋下表演包袱，耍萌耍廢耍性格，後半段開始揭露這角色受到的心靈創傷後，情節令人動容。配合故事裡面許乃涵飾演的護理長，吐露女性醫療人員在職場環境中的種種不公平待遇，實在讓觀眾不勝唏噓。
其實一開始我沒有太認真看《村裡來了個暴走女外科》，以為只是一齣胡鬧喜劇。後來證明我錯了，還錯得蠻離譜。
這齣改編自真實外科醫師劉宗瑀的同名作品，前幾集由於讓摩登時尚的蔡淑臻，在劇中調皮搞怪放下身段形象，短短幾個畫面就能看出病人的狀況，急智瞬間判斷病人如何開刀，還能量身打造幾個病人的診療過程，如前幾集的路邊開腦手術、海生館脫褲診療、廟前開壇手法，都會使得觀眾捧腹大笑。
這些根據場景隨機應變，確實是吸引觀眾入場的基本手法。不過第四集之後就開始節奏轉變，討論醫院底下種種不合理的殺人制度，甚至為了醫院評鑑也有許多必要之惡。不過故事把評鑑這段寫得比較風趣，找來院長湯志偉的前女友曾珮瑜飾演評鑑委員，那場要求院長親自插管的情節逗樂許多觀眾。
慢慢地，整個故事的核心就是圍繞在既然外科手術高明的「小劉醫師」這麼能開刀，她為何不願意進手術房？這幾集看下來才了解，原來她也是在醫療體系底下的犧牲品，醫院為了評鑑整體表現，人力不足使然，讓她當時一個人當好幾個外科醫師在用。最後甚至影響了肚內胎兒，也讓婚姻告吹。對照護理長也因為忙於家庭與職場兩頭燒，最後被迫也得面對辭職才能結束內心詰問，就是「我到底要怎麼做才好？」
家人希望女性回歸傳統家庭，最後都要養兒育女。何必花時間在不健康的醫院工時之中？或是說，全世界多半職場上對女性都有各自不友善的不成文規定，只是醫院人命關天，一個疏忽就讓醫師不是在醫院就是在法院的路上，護理人員的辛勞也沒多少人能理解，整體醫療護理結構底下有多少茶壺裡的風暴？《村裡來了個暴走女外科》並非紀錄片，只能點到為止。
許乃涵飾演的護理長那段與蔡淑臻抱頭痛哭的情節，感動了許多觀眾。她們被賦予的壓力，許多時候也來自傳統女人背負的原始期待問題。
《村裡來了個暴走女外科》在本週上映完結篇，劇組多年才熬出這十集，堪稱每一集都是精華滴雞精。
舉凡醫療體系裡外的討論、醫師醫德與現實壓力、醫病關係之間是否也反應了當代刁民扼殺了醫師執業尊嚴、久病無孝子，病患家屬對於久病不癒的狀況到底如何應對？其實每一個問題都是很有壓力的大哉問，也容易發生在你我身邊，畢竟生死之前沒有貧富貴賤之分。找回每一個人的「原廠設定」，尋獲天命，找回初心，《村裡來了個暴走女外科》拿著很暴走的浮誇喜劇風格，帶領你看到讓你暴怒的台灣醫病不正常關係。
●作者：膝關節／影評人
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