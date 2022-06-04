半夜狗不尋常嘶吼！主人衝出門見1景象 結局眾人狂鼓掌
4月29日約凌晨1點40分，居住在日本福岡縣的一名81歲老先生，被愛犬「Riku（リク）」猛烈的吠叫聲吵醒，因吠叫方式與平時有些許差異，於是老先生警覺地出外檢查，豈料在一旁的河道，看到一位中年男子被卡在其中，後續通報警消人員協助救出，而狗狗也得到警察贈送的牛肉乾當獎賞。
據外媒報導，4月29日時，日本福岡縣的「佐藤賴幸（佐藤頼幸）」先生在凌晨1點40分被愛犬Riku尖銳的吼叫吵醒，由於牠的吠叫方式與平日不同，佐藤先生便決定走出家門檢查，結果在旁邊的河道中發現一名60歲的男子，與自行車一同掉進河裡，且被卡在裡頭動彈不得。
佐藤先生見狀立刻通報警察，並與人員一同配合，從家裡搬出梯子，把受困在水下約2公尺的男子順利救出。後續檢查發現，該男子在摔落河道時傷到下巴和右肩，但沒有生命危險。
3日，福岡縣警察特地到佐藤先生家頒發感謝信和紀念獎章，也為這次的大功臣Riku準備最愛的牛肉乾零食，以表彰他們救助一名落水受傷男子。
網友們回覆：「狗狗好聰明！」、「狗狗叫都是有原因的，不要因為這樣打罵牠們」、「狗狗在後面笑得好開心」、「做的太棒了！」 （編輯：李惠婷）