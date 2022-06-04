林強跨界新作「幻音」　中市「中山73」獨家呈現

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今年金穗影展包含劇情片、紀錄片、動畫片及實驗片總計約63部精彩片單，連映18場，為回饋給大台中地區喜歡原創、新奇的影迷，可把握機會前往「中山73」免費索票觀賞，數量有限，索完為止；至於「幻音-林強～金穗」則將於6月18日（週六）在中山73獨家呈現，並將在映後舉辦專題講座，精采可期，喜愛電影與林強的影迷、樂迷，千萬不能錯過與林強面對面的機會!
台中市影視發展基金會執行長林筱淇指出，市長盧秀燕支持推動下，深化中部地區電影藝術與教育扎根工作一向不遺餘力，這次與金穗影展合作，除了規劃入圍影片的放映外，今年也特別邀請林強，推出跨界實驗新作，尤其林強與台中淵源極深，也希望透過林強這次在「中山73」多元的影像創作方式演出， 帶領更多市民朋友、藝文工作者及喜歡藝文電影的影迷，能更加認識台中中區並走入「中山73」觀賞好電影。
林筱淇表示，喜歡跨界合作、提攜後進的林強，挑選今年金穗獎實驗片入圍的兩部短片--謝文毅導演的「彼岸」與義大利外籍生導演Luca Bonaccorsi盧卡博納科爾西的「Fear of Flying」，透過配樂再詮釋影像的多樣可能，精采呈現實驗電影的瑰麗「幻音」，將電影藝術提升到更高境界，絕對是場不可多得的超夢幻組合。
林強表示，他喜歡跟年輕的新銳導演合作，透過有趣的故事文本、原創的影像風格、新穎的敘事手法，激發出音樂的更大能量，展現影像與配樂的更多可能性；他挑選出具有想像力的實驗片影像，不依原先影像作者的編排，只用音樂的想像力去探索、創作，他認為這也是一種實驗，讓視覺與聽覺上的傳達，僅是一種氛圍的流動，像抽象畫似的展現，這對他而言是一種有趣的挑戰。
林筱淇說，過去曾以流行歌手的身份被大眾所知的林強，轉身投入幕後電影配樂的領域已有十多年，他首次參與配樂的電影是侯孝賢所執導的「南國再見，南國」，初試啼聲就獲得第33屆金馬獎最佳電影歌曲，隨後又以「千禧曼波」等電影，獲得多次金馬獎原創電影音樂的肯定，可說是台灣首屈一指的電影配樂大師。擅長以電音的音樂風格為影像創作配樂，過去也曾於台中柳川舉辦戶外「現場電影X紀錄電音派對」，以創新的電音風格結合60年代的紀錄片，給影迷、樂迷帶來全新體驗。