林強跨界新作「幻音」　中市「中山73」獨家呈現

「今日金穗，明日金馬」！備受電影圈與影迷們關注的第44屆金穗影展將於六月開跑，即日至6月18日在台中市影視發展基金會所屬中山73影視藝文空間上映，值得注意的是，今年特別推出專屬台中的神秘場，邀請以台語歌曲「向前走」一曲成名，更榮獲七座金馬獎肯定的配樂大師林強與金穗影展合作，推出跨界實驗新作「幻音-林強～金穗」，來場影像與聲音的碰撞演出，帶給台中市民及影迷朋友超值享受，還有更多精彩片單盡在「中山73」，千萬不要錯過了。

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今年金穗影展包含劇情片、紀錄片、動畫片及實驗片總計約63部精彩片單，連映18場，為回饋給大台中地區喜歡原創、新奇的影迷，可把握機會前往「中山73」免費索票觀賞，數量有限，索完為止；至於「幻音-林強～金穗」則將於6月18日（週六）在中山73獨家呈現，並將在映後舉辦專題講座，精采可期，喜愛電影與林強的影迷、樂迷，千萬不能錯過與林強面對面的機會!

台中市影視發展基金會執行長林筱淇指出，市長盧秀燕支持推動下，深化中部地區電影藝術與教育扎根工作一向不遺餘力，這次與金穗影展合作，除了規劃入圍影片的放映外，今年也特別邀請林強，推出跨界實驗新作，尤其林強與台中淵源極深，也希望透過林強這次在「中山73」多元的影像創作方式演出， 帶領更多市民朋友、藝文工作者及喜歡藝文電影的影迷，能更加認識台中中區並走入「中山73」觀賞好電影。

林筱淇表示，喜歡跨界合作、提攜後進的林強，挑選今年金穗獎實驗片入圍的兩部短片--謝文毅導演的「彼岸」與義大利外籍生導演Luca Bonaccorsi盧卡博納科爾西的「Fear of Flying」，透過配樂再詮釋影像的多樣可能，精采呈現實驗電影的瑰麗「幻音」，將電影藝術提升到更高境界，絕對是場不可多得的超夢幻組合。

林強表示，他喜歡跟年輕的新銳導演合作，透過有趣的故事文本、原創的影像風格、新穎的敘事手法，激發出音樂的更大能量，展現影像與配樂的更多可能性；他挑選出具有想像力的實驗片影像，不依原先影像作者的編排，只用音樂的想像力去探索、創作，他認為這也是一種實驗，讓視覺與聽覺上的傳達，僅是一種氛圍的流動，像抽象畫似的展現，這對他而言是一種有趣的挑戰。