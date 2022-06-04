違停開單大小眼？她嗆「賓士罰900豐田罰300」 下場曝光
台中一位洪姓女子在臉書社團「爆料公社」發文抱怨，透露自己與友人同時違停被開單，但自己開賓士被罰900元、友人開Toyota就只被罰300元，讓她質疑「警察開單是看車的品牌在開金額？」而警方則解釋和廠牌無關，只是原本難以判斷Toyota車內是否有人，如今詳加勘驗，已一視同仁將Toyota也改開900元罰單。女子想討公道卻「連累」朋友罰單被升級，讓網友笑稱簡直豬隊友。
女子在爆料公社分享出自己與友人收到的罰單，從照片中可以看見兩輛車一前一後同時違停，女子強調違停被開單「我認了」，但不解的是「我停黃線罰900，前面車停紅線罰300？」質疑警方是在鼓勵大家違停紅線？「還是警察開單是看車的品牌在開單金額？」
對此，台中第3分局解釋，因為受理檢舉時收到的影片只能確認賓士車上無人，故按照道路交通管理處罰條例第56條開單；但前方的Toyota在檢舉影片中難以確定車內有無人在，故依駕駛人違規停車時人在車上的狀況，開罰較輕的300元。
警方表示，後來經洪姓女子指證Toyota駕駛當時一樣不在車內，重新仔細審視原檢舉影片後，撤銷原本開出的300元罰單，改為同樣開罰900元。至於洪女揚言要找議員來了解，警方則強調沒有收到任何議員的來電，並再次解釋違規開單都是依違規狀況來依法告發，和車輛廠牌無關也沒有受到任何人的關心。（編輯：倪浩軒）