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剝奪孩子生命罪無可恕！呂秀蓮籲陳時中：別繼續一心兩用

▲呂秀蓮向陳時中喊話，要他別繼續一心兩用，趕快宣佈是否參選。（圖／林佳龍辦公室提供，2022.06.04）
▲呂秀蓮向陳時中喊話，要他別繼續一心兩用，趕快宣佈是否參選。（圖／林佳龍辦公室提供，2022.06.04）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-04 11:41:29

民進黨台北市長提名人選遲未定案，前副總統呂秀蓮今與前交通部長林佳龍在台中出席新女性特展時，指國人對中央流行疫情指揮中心逐漸喪失信心，「小朋友因行政程序誤差而剝奪生命是罪無可恕，何況超過10幾位了」。她向衛福部長陳時中喊話「陳部長你夠辛苦了，請不要一心兩用」，批評民進黨台北、桃園人選都虛位等他，黨內民主完全停擺。

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呂秀蓮今（4日）到台中文化資產園區，出席以她為主角的「新女性 Her-Story 50年台中特展」開幕典禮，前後任市長林佳龍、盧秀燕皆與會。典禮前呂秀蓮受訪，被問及中央流行疫情指揮中心近來發言爭議多，她向衛福部長陳時中喊話：「如果你想擔任這個職務，請不要參選；如果還想選舉，我請你明天就宣佈，不要一心兩用。」

▲呂秀蓮的「新女性 Her-Story 50年台中特展」開幕典禮，前後任台中市長林佳龍、盧秀燕皆與會。（圖／林佳龍辦公室提供，2022.06.04）
▲呂秀蓮的「新女性 Her-Story 50年台中特展」開幕典禮，前後任台中市長林佳龍、盧秀燕皆與會。（圖／林佳龍辦公室提供，2022.06.04）
呂秀蓮說，中央流行疫情指揮中心一開始感覺做得不錯，現在大家逐漸喪失信心、問題不斷浮現，台灣至今200多萬人確診，真正因此死亡的人不知有多少。她呼應「很多孩子都走了」話題，強調「即使一位小朋友因為行政程序誤差而剝奪生命，都是罪無可恕，何況已經超過10幾位了！」

她繼續向陳時中喊話，如果要選舉，就把全國人民的生命健康大權交出來，如果有佛心要救大家，也要宣佈。「現在台北、桃園的人選都虛位在等他，這公平嗎？民主嗎？過去給他很多權力，其實已經超過憲法許可了。」

對於是否支持林佳龍選台北市長，呂秀蓮說「他還沒跟我談，誰參選對我來講不重要，我看的是大局」。她批評民進黨、國民黨都在民主倒退中，「如果主席可以掌握提名大權，將台灣民主口罩戴起來、民意傳不出來、黨內民主就會完全停擺。我不願說民主死亡，但這幾天，台灣民主在昏睡當中。」她牽起林佳龍、盧秀燕的手，還送自己的書給盧秀燕，強調「台灣一定要超黨派團結起來，才能避免戰爭。」

稍後趕到的林佳龍則緩頰說，陳時中站在防疫第一線很辛苦，防疫要做好、民主也要向前走，相信他做什麼都會做得很好，並透露黨內提名機制最近將展開諮詢，會從人選討論到城市願景進行一場良性競爭。

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