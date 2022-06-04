剝奪孩子生命罪無可恕！呂秀蓮籲陳時中：別繼續一心兩用

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呂秀蓮說，中央流行疫情指揮中心一開始感覺做得不錯，現在大家逐漸喪失信心、問題不斷浮現，台灣至今200多萬人確診，真正因此死亡的人不知有多少。她呼應「很多孩子都走了」話題，強調「即使一位小朋友因為行政程序誤差而剝奪生命，都是罪無可恕，何況已經超過10幾位了！」
她繼續向陳時中喊話，如果要選舉，就把全國人民的生命健康大權交出來，如果有佛心要救大家，也要宣佈。「現在台北、桃園的人選都虛位在等他，這公平嗎？民主嗎？過去給他很多權力，其實已經超過憲法許可了。」
對於是否支持林佳龍選台北市長，呂秀蓮說「他還沒跟我談，誰參選對我來講不重要，我看的是大局」。她批評民進黨、國民黨都在民主倒退中，「如果主席可以掌握提名大權，將台灣民主口罩戴起來、民意傳不出來、黨內民主就會完全停擺。我不願說民主死亡，但這幾天，台灣民主在昏睡當中。」她牽起林佳龍、盧秀燕的手，還送自己的書給盧秀燕，強調「台灣一定要超黨派團結起來，才能避免戰爭。」
稍後趕到的林佳龍則緩頰說，陳時中站在防疫第一線很辛苦，防疫要做好、民主也要向前走，相信他做什麼都會做得很好，並透露黨內提名機制最近將展開諮詢，會從人選討論到城市願景進行一場良性競爭。