鮮芋仙「隱藏版冰品」買一送一！仙草+芋圓+薯圓一次吃爆
夏天來一碗超冰涼的甜點，是熱到爆的季節裡最幸福的事情。端午過後夏天正式報到，看準近期氣溫攀升，甜點品牌鮮芋仙推出「雙圓招牌」買一送一，不只菜單上找不到這道甜點，而且還是限時限量又限區域，想吃「隱藏版冰品」需要一些緣份。Mister Donut甜甜圈也有冰涼飲品優惠，明（5）日前買愛文芒果冰沙、台灣無糖青茶皆買一送一。
鮮芋仙即日起至8月31前推出「雙圓招牌」買一送一，芋圓包裹芋泥與芝麻餡，搭配滑嫩仙草跟招牌的仙草冰沙，再加上咀嚼系聖品薯圓，原價80元，平均單碗特價40元。雙圓招牌（仙草冰沙＋仙草凍＋紫芋薯圓）僅限雙北門市販售，雖然活動表定至8月底，不過以各店售完為止。
外縣市朋友別哭哭，鮮芋仙6月14日前全台同享Ocard線上點餐優惠，消費滿200元就打8.5折，到店外帶自取免現場等待，就算不想出門，最低滿400元起就可免運費外送。
Mister Donut甜甜圈也有端午優惠，明（5）日前使用Foodomo外送，輸入優惠碼「派對屈原」，消費滿399元現折100元。親自到門市購買另有好康，響應國際甜甜圈日，同樣在明（5）日前可享任選10個指定甜甜圈或點心299元，僅限挑選39元甜甜圈，但可補差價換購價高商品；飲品部份，愛文芒果冰沙（99元）、台灣無糖青茶（60元）至5日前同步買一送一。