葛斯齊向章子怡致歉！揭密雙宋婚禮內幕　害影后無辜背鍋

台灣最強狗仔葛斯齊因爆料汪小菲出軌事件暴紅，昨（3）日在微博開通新帳號「台灣最強跟拍攝影師小葛」，進軍大陸市場，接受媒體採訪時也意外說出一段往事，他4年多前潛進宋慧喬、宋仲基婚禮偷拍，卻被所屬媒體「碎樂娛樂」同步直播畫面，汪峰剛好是該公司股東之一，因此讓受邀參加喜宴的章子怡，被韓國媒體認為帶狗仔進場的兇手，無辜背鍋多年！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葛斯齊開通微博帳號，進軍大陸市場。（圖／翻攝葛斯齊FB）

他還原偷拍「雙宋婚禮」始末，是接受大陸知名狗仔卓偉指示，赴韓國混進新羅飯店的婚禮現場，還穿了名牌風衣偽裝成賓客，用高清設備清晰拍攝婚禮舉行過程及派對，由於當時婚禮未開放媒體進入，戒備相當森嚴，讓韓媒相當苦惱，沒想到他人還在裡面拍照，公司卻直接開啟線上直播，讓他被保鑣發現，狠狠挨了一頓揍、風衣被毀損，他假藉要上廁所為由，把針孔設備塞進私密部位。才躲過搜身查出，本來要被送進警局法辦，在一對新人體諒下沒有追究。





▲葛斯齊當年潛入雙宋婚禮偷拍。（圖／翻攝葛斯齊FB）

▲章子怡（中）參與雙宋婚禮，被誤會帶狗仔進去。（圖／翻攝自微博，2017.10.31）

由於葛斯齊所屬的「碎樂娛樂」全程公開直播，讓韓媒相當不滿，抨擊毫無媒體道德；尤其有網友發現該公司法定代理人為汪峰，章子怡又受邀出席婚禮，她就被質疑「帶狗仔進婚禮」，掀起一場中韓網友激辯。他如今笑著揭密往事，說一直想找機會澄清，剛好趁這時機向章子怡道歉，讓她被誤會了近5年。





另外，關於吳奇隆、劉詩詩的離婚傳言，葛斯齊也說偷拍了這對夫妻很久，發現兩人感情很要好，根本沒有離婚，「不要用那種眼光看他們」，順便幫這對兩岸夫妻澄清了外界謠傳許久的新聞。



