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基因定序不同！美國發現2種猴痘毒株　隱密傳播或有時日

▲近日多國陸續發現猴痘確診和疑似病例，引起全球公衛醫學專家關注。圖為西班牙專家針對猴痘疫情進行討論和研究。（圖／美聯社／達志影像）
▲近日多國陸續發現猴痘確診和疑似病例，引起全球公衛醫學專家關注。圖為西班牙專家針對猴痘疫情進行討論和研究。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-04 12:00:37

猴痘（Monkeypox）是除了新冠肺炎以外，另外1種近期引發全球關注的疾病，傳出的病例數和國家數也在持續增加。美國衛生官員3日表示，從近期個案的基因分析發現，美國存在2種不同的猴痘毒株，顯示病毒可能已隱密傳播了一段時間。

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綜合《NBC News》等外媒報導，目前美國和歐洲還沒有記錄到猴痘相關的死亡病例，但如果傳播開始在人群中發生，並影響免疫力低下的人群，感染致命並非不可能。

美國疾病控制與預防中心（CDC）官員麥奎斯頓（Jennifer McQuiston）3日告訴記者，雖然CDC還沒對美國所有確診病例進行測序，但已發現其中2例與2021年1名前往奈及利亞、而後染疫的德州男子病毒基因相似，其餘則有部分與歐洲病例的遺傳基因相似，涉及1名2021年曾前往奈及利亞的馬里蘭州居民。

麥奎斯頓指出，雖然這2種猴痘病毒彼此相似，但基因分析表明它們沒有關聯，這可能意味著美國這波病例不是1次性，而是源於2次爆發，這使專家對美國猴痘疫情起源的理解變得更複雜。加州大學洛杉磯分校菲爾丁公共衛生學院的流行病學教授里莫因（Anne Rimoin）形容：「這就像在收看1齣新的電視連續劇，但我們不知道自己看到了哪1集。」 

麥奎斯頓認為，美國以前確實有可能曾發生過猴痘疫情，但並不嚴重，所以未被察覺，現在需要進行更多研究，以確定猴痘病毒在美國究竟已傳播了多長時間；此外，在其他尚未發現病毒的美國地區，不排除正在發生社區層面的傳播，後續應該會通報更多病例。

根據收集傳染病數據的組織「Global.health」，自5月初以來，非洲以外地區已報告了近900 例猴痘病例，部分患者曾有非洲旅遊史，但更多個案被懷疑與性行為有關。在這之前，西半球最大規模的1次爆發是2003年美國的47例，感染源是寵物土撥鼠，但當時並無記錄到有人傳人的現象發生。

專家們正在對當前疫情增長提出各種可能的解釋，如：某些偶然事件發生，給了病毒傳播的機會、猴痘可能已進化為更容易在人群傳播的型態、或是病毒已經傳播了一段時間，只是沒被發現。

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