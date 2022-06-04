替恩恩追真相！戴瑋姍批侯友宜：冷血卸責、臉書停更5天
新北2歲童恩恩染疫病逝，恩恩父親為求真相，欲向新北市府尋求「消失的81分鐘通聯記錄」，惟新北市府至今未全力協助，更拒讓其將音檔帶回家惹議。民進黨新北市議員戴瑋姍3日晚間表示，現在連資料都不齊全，更遑論究責？沒有真相是市府知道問題大條，逃不掉了？她說，整個聯繫有問題，代表新北市長侯友宜能力不足，且相關局處回答實在冷血，侯友宜臉書已經5天沒有更新，壓力只會越來越大，請大家一起繼續追真相。
戴瑋姍說，新北市政府持續帶風向，推基層來擋砲火，聲稱基層「成為整個制度下的犧牲者」，暗示市民不要追蹤本案。恩恩爸明明只想拿到資料，還原當天事實，現在連資料都不齊全，更遑論究責？沒有真相，市府就跳到究責，會不會太快了？還是知道問題大條，逃不掉了？
戴瑋姍說，機關橫向聯繫出問題，連內部專線都沒有，代表指揮官調度出問題，也就是侯友宜的能力不足。「消防局曾對我表示，流程必須先確認恩恩後送的醫院，才能出車，這是多麼荒謬」。
戴瑋姍表示，救護員有醫療專業，救護車上有氧氣罩和急救設備，接到人再聯絡後送醫院，都比在家等待好。衛生局長官甚至不認為等半小時有什麼問題，消防局長官則堅持，先找衛生局的流程是對的，而沒即刻派車的理由是，從與恩恩媽的對話中，無法判斷孩子的脈搏血壓，所以不認為這是很緊急的個案。「我的天，原來在新北，打119報案前要先確認病患各項生命數值？」。
戴瑋姍也說，為了推卸責任，這2個單位回答都真夠冷血，消失的81分鐘，需要你一起追真相。侯友宜臉書已經5天沒有更新，壓力只會越來越大，請大家堅持住。