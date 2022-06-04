COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

替恩恩追真相！戴瑋姍批侯友宜：冷血卸責、臉書停更5天

▲新北市長侯友宜臉書已經5天沒有更新，其所率領的新北市政府對「恩恩事件」的處理引發論戰。（圖／資料照）
▲新北市長侯友宜臉書已經5天沒有更新，其所率領的新北市政府對「恩恩事件」的處理引發論戰。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-04 12:31:25

新北2歲童恩恩染疫病逝，恩恩父親為求真相，欲向新北市府尋求「消失的81分鐘通聯記錄」，惟新北市府至今未全力協助，更拒讓其將音檔帶回家惹議。民進黨新北市議員戴瑋姍3日晚間表示，現在連資料都不齊全，更遑論究責？沒有真相是市府知道問題大條，逃不掉了？她說，整個聯繫有問題，代表新北市長侯友宜能力不足，且相關局處回答實在冷血，侯友宜臉書已經5天沒有更新，壓力只會越來越大，請大家一起繼續追真相。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲戴瑋姍認為，新北市所開設的四個中大型施打站，但卻漏了板橋，明顯不便市民施打。（圖／顏蔚慈提供）
▲戴瑋姍說，侯友宜臉書已經5天沒有更新，壓力只會越來越大，請大家堅持住。（圖／資料照）
戴瑋姍說，新北市政府持續帶風向，推基層來擋砲火，聲稱基層「成為整個制度下的犧牲者」，暗示市民不要追蹤本案。恩恩爸明明只想拿到資料，還原當天事實，現在連資料都不齊全，更遑論究責？沒有真相，市府就跳到究責，會不會太快了？還是知道問題大條，逃不掉了？

戴瑋姍說，機關橫向聯繫出問題，連內部專線都沒有，代表指揮官調度出問題，也就是侯友宜的能力不足。「消防局曾對我表示，流程必須先確認恩恩後送的醫院，才能出車，這是多麼荒謬」。

戴瑋姍表示，救護員有醫療專業，救護車上有氧氣罩和急救設備，接到人再聯絡後送醫院，都比在家等待好。衛生局長官甚至不認為等半小時有什麼問題，消防局長官則堅持，先找衛生局的流程是對的，而沒即刻派車的理由是，從與恩恩媽的對話中，無法判斷孩子的脈搏血壓，所以不認為這是很緊急的個案。「我的天，原來在新北，打119報案前要先確認病患各項生命數值？」。

戴瑋姍也說，為了推卸責任，這2個單位回答都真夠冷血，消失的81分鐘，需要你一起追真相。侯友宜臉書已經5天沒有更新，壓力只會越來越大，請大家堅持住。

恩恩爸未獲真相　林鶴明批侯友宜：扯謊神隱爽過端午

新北私下摸頭恩恩爸？戴瑋姍：看來侯友宜吃了秤砣鐵了心

恩恩爸稱新北拒來電　林鶴明斥侯友宜縱容下屬、羞辱人民

侯友宜稱遭羞辱　林鶴明再嗆：恩恩父親要的通聯記錄呢？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
88.33%11.67%
2022-06-02-2022-06-08
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀