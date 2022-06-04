林志玲╱17年前墜馬意外那一刻，是我決定跳下來的

文 ╱ 林志玲

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放下，也許有更好的轉彎

啟程再出發，

而不是原地踏步。

當我遇到問題時，我有一個反射性的口號：

「面對、解決或放下，然後啟程。」

其中並沒有逃避的選項，因為逃避等於原地踏步，

我也不覺得一定要找人來負責承擔錯誤就是解決的方式。

我們的人生，本就是一個要不斷下決定或解決的過程。

而最終你會理解，要負責任的就是自己，沒有人可以全程幫你。

▲林志玲入行多年，始終散發正能量。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.18）

二○○五年，我在大連拍攝廣告時發生了一場嚴重的意外。當時我所騎的馬，原本應該是在平坦的草原上奔馳，但卻突然不受控制往森林的方向瘋狂奔跑。

其實我不是被摔下來的，

我是在馬快要進入森林的前一刻，決定跳下來的。

那一刻我知道，只有跳下馬我才能夠保護我自己。

在一秒當中你所做的決定，決定了你的未來。

當然之後就是一片空白，好像身體靈魂去了一個別的世界。我醒來時，看到的白色牆面有很多血跡，確定了我在醫院。我隱約聽到旁邊醫生的討論：六根肋骨七處斷裂性骨折，再往上一公分是心臟，就沒得救了。

好，那我至少可以活著。

每天面對白色的天花板。

身體承受著巨大的疼痛，每一口呼吸都在痛。

恐懼、未知、不安，但是我一滴眼淚都不敢掉。因為如果哭了身體抽搐一定更疼痛。

我要用所有的精神修復每一顆細胞，我一定要復原。

經紀公司以及家人對於誰該負責、誰該解決，有著來來回回的討論。當然也包括大律師的各種建議，覺得這個案件太受矚目，必須要訴訟索賠。因為當時還是小模的我，連基本保險都沒有。

記憶中，我用了非常微弱的力氣說：「都不需要，請大家放手。我會自己好起來。」

▲林志玲人在日本，跨海拍影片宣導防疫。（圖／志玲姊姊慈善基金會臉書）

這真的不是一個最好的例子，但確實是我生命中，遇到最大的一個挫折和難關。沒有人能夠解決，連我自己也不行。

那次我的選擇，就是放下。

解決，或者放下，看似說得輕鬆，但中間可能會有著很多很多的情緒轉折，無助、慌亂、恐懼、不安……，

也有可能是對人或是對自己的失望，在心裡反覆不停的播放。

但其實很多時候，是我們被自己給困住了。

複雜的或許並不是問題本身，

而是我們心裡有各種情緒在它周圍蔓延滾動。

結果時間和精力沒有放在問題的解決上，

而是來來回回的跟情緒角力與較勁，自己跟自己過不去。

解決，給了自己成長的機會；

放下，給了自己解脫的機會。

然後無論腳步是沉重、堅定或者輕盈，

最終都能好好的啟程前進。

不要害怕做決定，遇到挫折時，我們可以從容淡定面對，

只有這兩個選項：解決或是放下。

請不要為難自己陷入原地踏步的漩渦。

我一直相信，

老天爺給你多大的困難，

就會給你多大的智慧。

擁有放下的格局，

放下，也許有更美麗的轉彎，轉身看看另一片天空吧。

【優雅小提醒】

◆遇到問題時，面對、解決或放下，然後啟程。其中沒有逃避的選項。

◆解決，給了自己成長的機會；放下，給了自己解脫的機會。

本文出自《剛剛好的優雅》，遠流出版





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