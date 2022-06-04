張娜拉結婚「小6歲暖男老公被肉搜」!資料全曝光氣炸喊告
南韓41歲「童顏女神」張娜拉3日宣告脫單，將於6月底嫁給小6歲的暖男攝影師，全網欣喜若狂獻上滿滿祝福，但因張娜拉萬年單身，突如其來有了另一半，男方身分與長相不免引發好奇，張娜拉對於未婚夫被肉搜忍無可忍，透過公司盼外界停止揣測，否則將走法律途徑應對。
張娜拉是透過拍戲結緣小6歲未婚夫，因對方非藝人，無法透露太多細節，媒體就起底2人是透過《VIP：她們的祕密》認識，男方是攝影導演，長相也被公布，個資迅速於網路傳開，動怒脾氣好的張娜拉，她公司「LAWON文化」今（4日）表示感謝外界關愛，畢竟男方不是藝人，希望媒體與網友停止過度揣測、散布資料，「對於攻擊家人的文章，或散布超過限度的個人訊息，若經紀公司判斷為惡意行為，將採取法律應對」。
張娜拉宣布結婚全文：
大家好，我是張娜拉。
今天想告訴大家一個屬於我私人的好消息。我要結婚啦！^^
他是從事影像相關工作的朋友，比我小6歲，我們經過2年多的交往後，決定成為彼此人生的伴侶。是他美好的微笑和誠實善良的心，以及對自己工作全心投入的誠懇態度打動了我，締結了我們的姻緣。我將和帥氣的他共度此生，所以想把這份開心的心情如實地傳達給我所珍重的大家！
我們會幸福快樂的！^^
作為一名別無長處的藝人出道彷彿還像在昨天，不知不覺間已經走過許多歲月。真心地感謝大家長久以來對我的照顧與支持，感謝一直用善意的眼光關注著我♡
婚禮之後，我將很快帶著有趣的作品與大家相見，為此我也在努力做好準備！帶著比之前更加沉甸甸的感恩之心，成為在每一瞬間都盡力做好的演員。
因為我的那位他不是公眾人物，多少有些憂慮是否會因為我而讓他在工作中有所不便，所以很抱歉未能與大家細說，懇請大家能以寬容善意給予理解。感恩感謝！^^
2022年6月 張娜拉 敬呈