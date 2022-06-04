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新世紀黃蜂女壘隊封王　史哲邀大家一起支持在地女壘隊

▲高雄市副市長史哲今天代表市長陳其邁出席企業女子壘球聯賽在高雄主場的開球儀式。（圖／截自史哲臉書）
▲高雄市副市長史哲今天代表市長陳其邁出席企業女子壘球聯賽在高雄主場的開球儀式。（圖／截自史哲臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-04 14:45:34

高雄市副市長史哲今(4)日代表市長陳其邁出席企業女子壘球聯賽在高雄主場的開球儀式。史哲表示，在上半季爭冠的關鍵時刻，很高興有機會來給高雄的「新世紀黃蜂隊」球員們加油打氣，恭喜她們以15：0打敗新北凱撒隊拿下主場勝利，勇奪上半季冠軍！史哲也期盼今年能順利把總冠軍留在高雄。

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▲高雄在地女子壘球隊「新世紀黃蜂隊」以15：0打敗新北凱撒隊拿下主場勝利，勇奪上半季冠軍！史哲也期盼今年能順利把總冠軍留在高雄。（圖／截自史哲臉書）
▲高雄在地女子壘球隊「新世紀黃蜂隊」以15：0打敗新北凱撒隊拿下主場勝利，勇奪上半季冠軍！史哲也期盼今年能順利把總冠軍留在高雄。（圖／截自史哲臉書）
新世紀黃蜂女子壘球企業聯隊是高雄在地企業球隊，球員組成主要來自中正高工及樹德科大的學生。歷年在聯賽的成績十分優異，自108年總冠軍、109及去年亞軍。同時也代表高雄參加全國運動會的壘球項目，110年更替高雄添得全運會亞軍的殊榮。

▲史哲也希望在棒壘一家親的前提下，大家在關注職棒之餘，也邀請大家一起來關心、支持高雄在地的女子壘球隊。（圖／截自史哲臉書）
▲史哲也希望在棒壘一家親的前提下，大家在關注職棒之餘，也邀請大家一起來關心、支持高雄在地的女子壘球隊。（圖／截自史哲臉書）
史哲認為，清晨下過大雨，在開賽之前雨停放晴，給賽事帶來好兆頭。在鳳新壘球場，是新世紀黃蜂隊今年例行賽在高雄主場的第一場賽事，賽前以11勝3敗成績暫居第一，而今早贏球後，確定新世紀黃蜂在主場封王，提前成為上半季冠軍。也期待今年能順利把總冠軍留在高雄。

史哲指出，目前中華職棒熱鬧開打，高雄市政府積極爭取主場賽事以及職棒第六隊落腳高雄，讓高雄的球迷朋友有機會進場看球。史哲也希望在棒壘一家親的前提下，大家在關注職棒之餘，也邀請大家一起來關心、支持高雄在地的女子壘球隊。謝謝選手們對壘球的熱愛和付出，讓高雄深深以她們為榮。也期待未來新世紀黃蜂隊能儘速固定主場，讓高雄有實至名歸的城市壘球隊。

史哲最後除感謝中華民國壘球協會推動女子壘球賽事不遺餘力，以及新世紀環保公司贊助成立高雄企業球隊外。也感謝一直關心女壘賽事的議員康裕成、何權峰、李順進、黃秋瑛、蔡金晏，和高雄市男壘代表隊長蘇致榮、高師大校長吳連賞、樹德科大校長陳清燿，以及運發局長侯尊堯，到場一起見證封王的感動時刻。

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