新世紀黃蜂女壘隊封王 史哲邀大家一起支持在地女壘隊
高雄市副市長史哲今(4)日代表市長陳其邁出席企業女子壘球聯賽在高雄主場的開球儀式。史哲表示，在上半季爭冠的關鍵時刻，很高興有機會來給高雄的「新世紀黃蜂隊」球員們加油打氣，恭喜她們以15：0打敗新北凱撒隊拿下主場勝利，勇奪上半季冠軍！史哲也期盼今年能順利把總冠軍留在高雄。
新世紀黃蜂女子壘球企業聯隊是高雄在地企業球隊，球員組成主要來自中正高工及樹德科大的學生。歷年在聯賽的成績十分優異，自108年總冠軍、109及去年亞軍。同時也代表高雄參加全國運動會的壘球項目，110年更替高雄添得全運會亞軍的殊榮。
史哲認為，清晨下過大雨，在開賽之前雨停放晴，給賽事帶來好兆頭。在鳳新壘球場，是新世紀黃蜂隊今年例行賽在高雄主場的第一場賽事，賽前以11勝3敗成績暫居第一，而今早贏球後，確定新世紀黃蜂在主場封王，提前成為上半季冠軍。也期待今年能順利把總冠軍留在高雄。
史哲指出，目前中華職棒熱鬧開打，高雄市政府積極爭取主場賽事以及職棒第六隊落腳高雄，讓高雄的球迷朋友有機會進場看球。史哲也希望在棒壘一家親的前提下，大家在關注職棒之餘，也邀請大家一起來關心、支持高雄在地的女子壘球隊。謝謝選手們對壘球的熱愛和付出，讓高雄深深以她們為榮。也期待未來新世紀黃蜂隊能儘速固定主場，讓高雄有實至名歸的城市壘球隊。
史哲最後除感謝中華民國壘球協會推動女子壘球賽事不遺餘力，以及新世紀環保公司贊助成立高雄企業球隊外。也感謝一直關心女壘賽事的議員康裕成、何權峰、李順進、黃秋瑛、蔡金晏，和高雄市男壘代表隊長蘇致榮、高師大校長吳連賞、樹德科大校長陳清燿，以及運發局長侯尊堯，到場一起見證封王的感動時刻。