葛斯齊遇林依晨踢鐵板！不甘獨家破局　狠嗆「破壞行規」

台灣資深狗仔葛斯齊（小葛）因爆料汪小菲婚內出軌暴紅，媒體經驗豐富的他，從王力宏婚變、宋慧喬婚禮無役不與，上遍許多通告揭發內幕，自豪打官司從沒輸過，唯獨遇到「零負評女神」林依晨，因彼此立場不同踢到鐵板，讓他耿耿於懷，直言對方破壞行規，引起網友熱議。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葛斯齊近一年來因踢爆王力宏、汪小菲事件，成為風雲人物。（圖／記者葉政勳攝）

林依晨出道以來戲劇表現優異，在圈內風評極佳，卻在26歲那年罹患腦下垂體蝶鞍部囊腫，必須進行腦部手術，當時身為狗仔隊的小葛，透過管道得知消息，第一時間回報長官，卻因為藝人想低調保有隱私，選擇否認該消息，讓小葛被認為是消息有誤。





他鍥而不捨堵到林依晨回診，當事人仍三緘其口，沒料到隨後見到別家媒體大篇幅刊登林依晨手術新聞，還有本人回應，讓他覺得很不服氣，第一手報導竟在別家媒體印證，葛斯齊近日接受《三立新聞網》訪問時，不甘心地說：「她這就是破壞行規！」並將此事認為是狗仔生涯的一大污點，希望外界不要小看狗仔。





▲林依晨對私事向來低調，婚孕生子都很保密。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.25）

不過，相對於汪小菲婚內出軌還不認錯，被踢爆後親痛仇快，林依晨保護的是個人病況隱私，本來就情有可原；而新聞報導的判斷取捨，決定於媒體與消息來源關係的優劣，互信度不足，導致藝人面對詢問態度的差異，葛斯齊的說法並未獲得多數網友支持。





網路評論者「Zen大的時事點評」就直言，「生病的人不想跟你公開，不想讓你第一手報導，把新聞給了別人，那可能是人家經紀公司不喜歡你。你的主管不給你大版面報導，那也是主管跟你的問題。」他認為葛斯齊踢爆某些事情，得到流量、金錢很好，若因此自以為說什麼都是對的，那就有點過了，「其實不是狗仔/媒體在決定正義，是閱聽人決定的！」



