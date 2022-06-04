中重症＋496也創新高！又增2童疑似腦炎 發燒40度送急診
中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增68151例COVID-19確定病例，分別為68118例本土個案及33例境外移入；確診個案中新增152例死亡創今年新高。另外今日新增496例中重症個案也創下今年新高，其中包括2位出現疑似腦炎症狀的重症兒童，其中一位5歲男童一度高燒40度，連燒兩天急診就醫，目前仍在加護病房使用呼吸器救治中。
指揮中心統計，新增496例中重症個案中，大於90歲的有80人、80～90歲的有149人、70～79歲的有125人、60～69歲的有78人。未曾接種過疫苗的有215人，打過1劑的有41人，打過2劑的有55人，打滿3劑的有185人。
而值得注意的是，新增重症個案中包括2位未滿10歲的男童，其中一位5歲男童一度高燒40度，連燒兩天後急診就醫，5月29號出現疑似腦炎症狀，目前仍在加護病房使用呼吸器，並服用瑞德西韋救治中。另位6歲男童則是發燒、短暫抽搐，檢查發現腦水腫，也有疑似腦炎症狀，目前服用瑞德西韋治療中。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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