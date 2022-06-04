扯個資拒給恩爸音檔 林楚茵轟：此事將跟緊侯友宜政治路
新北2歲童恩恩染疫病逝，恩恩父親為求真相，欲向新北市府尋求「消失的81分鐘通聯記錄」，惟新北市府至今未全力協助，更拒讓其將音檔帶回家惹議。民進黨立委林楚茵今（4）日下午表示，恩恩父親向新北市政府要求一個真相，卻遭到侯友宜玩法刁難，但其實新北市府搬出的法條根本沒有正當性，更不能當作新北市長侯友宜掩飾施政無能的遮羞布；33年前中國政府以為矇上眼睛，六四就會消失，但事實是全世界都記得；同樣地，新北市一天不完整公布「消失的81分鐘」，在侯友宜未來的從政路上都將如影隨行。
林楚茵表示，今天是六四，33年前中國天安門事件發生，中國只想掩蓋不敢面對真相，但越是掩飾越彰顯中國政權的殘暴；在闔家團圓的端午節前夕，恩恩父親向新北市政府要求一個真相，卻遭到侯友宜玩法刁難，搬出《政府資訊公開法》與《通訊保障法》，不提供完整資料。新北市消防局長甚至以「報案電話屬於業務機密」，要保障其中個資安全，無法提供錄音檔拷貝，但我國的法令真的是如此規定的嗎？
林楚茵找出相關判例佐證指出，既非偵查程序，無偵查不公開問題，而且此時119受理人員是 國家行使公權力執行職務人員，基於國家非基本權保護主體，而是拘束對象，自係無合理隱私期待之對象，不得對電話報案民眾主張侵犯個資保護之隱私權，況且聲紋需與其他已知資料勾稽始得有個人識別性，單純聲紋尚無個人識別性。因此，新北市消防局拒絕恩恩爸爸申請提供錄音檔，根本沒有正當性。
林楚茵說，《政府資訊公開法》與《通訊保障法》不是用來保障新北市政府不公開資訊的保護傘，更不是侯友宜用來掩飾施政無能的遮羞布。
林楚茵表示，恩恩爸失去了親愛的兒子，在這個原本應該闔家團聚吃肉粽的節日，他必須站出來追真相，但卻遭到新北市政府不斷透過行政手段刁難，難道侯友宜認為過了3天假期，新聞熱度就減退，不敢面對的真相就可以被消失?
林楚茵說，奉勸侯友宜還是早點把完整錄音與資料交給恩恩爸爸，33年前中國政府也以為矇上眼睛，六四就會消失，但事實是，全世界都記得今天；同樣地，新北市一天不完整公布「消失的81分鐘」，在侯友宜未來的從政路上都將如影隨行。