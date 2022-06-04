星巴克甜心暴漲2萬粉！G級美胸濕身衝擊超犯規

身材傲人、具有G級美胸的嵐芯語，因為在咖啡店被偷拍一張「上帝視角人型深溝」的照片暴紅，被稱為「星巴克素人正妹」，一夜之間暴漲2萬多粉絲，受邀擔任JKF的6月份封面人物，她換上比基尼裝，在北海岸沙灘拍攝青春無敵的濕身美照，在海風跟美景的加持下，火辣程度讓粉絲熱血沸騰。





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▲嵐芯語在咖啡店被偷拍一張「人型深溝」的照片暴紅。（圖／JKF提供）

自美照被PO到社團引起鄉民熱議，嵐芯語每天睡醒就有數不完的私訊，她感謝粉絲關注讓她名氣上漲，有更多的電視邀約和工作機會。JKF表示，嵐芯語除了擁有一身「使女人嫉妒，讓男人忍不住」的性感身材，和天使般的笑容，更令許多男性粉絲有戀愛感，有粉絲甚至表示：「如果要從JKF女郎中選出前十大美乳，那肯定要把嵐芯語放在最前面的位置！」





▲嵐芯語在北海岸沙灘拍攝青春無敵的濕身美照。（圖／JKF提供）

嵐芯語說：「開始有知名度之後一舉一動都被放大檢視，即使像正常人生活一樣，還是會招來網路上大大小小的批評，前陣子因為內分泌失調而體重上升，收到不少惡意留言，坦白說心情真的很差，甚至開始懷疑自己沒資格拍照，後來調整心態讓狀態變更好！」





▲嵐芯語因美照引起鄉民熱議，每天睡醒就有數不完的私訊。（圖／JKF提供）

直播時面對千奇百怪的粉絲互動，她慢慢以平常心看待，甚至會幽默回擊找到平衡點。嵐芯語笑說：「有一位名為『點我照片』的用戶，頭貼放私處照，後來自己靈機一動因為當天是兒童節，看到他的尺寸有感而發回他：『請問你在幫我們過兒童節嗎？』」，後來對方立刻下線離開，自己開始用正面思維來解讀，反而更覺得坦然。





▲嵐芯語因粉絲關注名氣上漲，有更多的電視邀約和工作機會。（圖／JKF提供）

嵐芯語離開工作模式之後，就像正常人一樣想要獨處放空、聽聽音樂、點個香氛泡泡澡，透過IG能發現她還養了貓咪、小狗和狐獴，放假時最大的興趣就是和這些毛小孩們玩上一整天。被問到感情觀，嵐芯語説：「贊成交往前先試車，因為早發現、早治療、早解決！至少不會因為時間累積下有了感情牽絆，分手了又很難過，我也是很嚮往靈肉合一還在尋找MR. Right，當我變成老奶奶還可以寵我、愛我、會牽著我看夕陽的另一半。」



