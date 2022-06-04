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教育部推偏鄉學生增能　弭平城鄉與弱勢學習成就差距

▲教育部和台師大合作，推動偏鄉暨弱勢中小學學生學力增能計畫（PASSION計畫），運用多種閱讀策略引導學生掌握文本脈絡。（圖／教育部提供）
▲教育部和台師大合作，推動偏鄉暨弱勢中小學學生學力增能計畫（PASSION計畫），運用多種閱讀策略引導學生掌握文本脈絡。（圖／教育部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-04 16:15:13

為優化現行學習扶助教學方案，強化偏鄉學生國文、英文、數學基礎學科能力，教育部今（4）日指出，國教署自105年起與國立台灣師範大學合作，於花蓮縣、台東縣辦理「偏鄉暨弱勢中小學學生學力增能計畫（PASSION計畫）」，運用適性診斷、篩選分流機制、全方位教學培育等教學模組，追蹤學生長期學力發展，盼弭平城鄉差距。

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國教署說明，PASSION計畫從民國105年起推動，台師大投入教學模組長期追蹤，110年起更挑選4所國小，試辦在日間課程導入國語、英語教學模組，確保在校學習成效最大化。

教學團隊以自行研發的教學模組，藉由結合適性診斷、篩選分流機制與教學配套方案，輔導參與計畫的試辦學校使用扎根教學模組，除協助低成就學生在國英數3門基礎學科素養提升外，亦透過每學期的診斷測驗紀錄，提供地方政府、學校、家長與學生參考依據，可長期追蹤並觀察學力發展。

在課程設計上，台師大團隊設計出許多有趣的活動，例如扎根數學課程，導入數學奠基模組，利用圍棋排列方式，學習因倍，並運用多種閱讀策略，引導學生掌握文本脈絡。

國教署表示，花蓮縣高寮國小、富北國中全力在校內推行教學模組，學生接受扎根課程後，即在縣內的學力檢測、國中教育會考表現，都有顯著進步，可見計畫團隊建構的教學支持系統，有效提升了偏鄉學校的教學品質。

台師大團隊也在花蓮縣成立PASSION偏鄉教育學區聯盟，透過舉辦共同教師增能研習、成果展示、教學個案研討、分享教學成效與技巧，累積在地教學案例等，達到區域教學經驗傳承，並供其他地區複製參考。

另為推廣扎根教學模組，計畫團隊已於109學年度完成「國民小學及國民中學學生學習扶助科技化評量系統」與「台師大心測中心國英數診斷測驗系統」成績評量等化作業；110學年持續聯繫全國有意願的學校加入，擴大推動學習扶助計畫。

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