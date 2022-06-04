T1／亞歷山大3.2秒致勝三分！海神橫掃太陽　奪得總冠軍

高雄全家海神今(4)日在台體大體育館進行總冠軍賽第3戰，系列賽前兩戰打完他們以2:0領先，此役雖然主將胡瓏貿失常沒得分，但洋將亞歷山大投進3.23秒致勝三分的帶領下，最終以103:100贏球，拿下元年總冠軍。

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前2場狀態不佳的第三類球員何喬登未被登錄，而塔克則是被拉上了先發，開賽兩隊都很快進入狀況，海神延續本系列賽火燙的外線手感，很快命中3顆三分球，塔克則靠著塔克和蘇奕晉的亮眼發揮緊咬，首節打完客隊以23:22領先。

次節邱柏璋替補上場拿到6分，幫助主場軍緊咬比分，海神本土一哥胡瓏貿才打6分多鐘就領到3犯，不得不下場休息；但那之後，客隊反而打出更團隊的攻勢，于煥亞和布銳克曼連進三分，一波8:0攻勢，將分數給稍微拉開。之後桑尼疑似不滿裁判的判決，指著對方破口大罵，被吹2次技術犯規，遭到驅逐出場，半場打完海神以54:49領先。

易籃再戰後，塔克承擔起進攻重任，連拿5分幫助太陽追平，接著今天取代何喬登位置的尼奧命中2顆三分球，還有一記精彩的後仰跳投，帶領球隊打出8:0攻勢反超比分。這一節塔克三分3投3中，個人砍下13分，讓主場軍以79:77的優勢結束第三節。

末節比賽進入到白熱化階段，兩隊在分數上開始拉鋸，艾倫和胡瓏貿發生激烈碰撞，場上濺血，兩人都暫時退場接受治療。太陽連少兩員禁區大將，庫薩斯趁機利用高度優勢開始打點，讓海神持續保有微弱領先。

比賽最後5分鐘，帶傷回歸球場的艾倫浴血奮戰，強硬打進勾射，讓雙方又回到一個球權差距。但他退場之後，庫薩斯又抓到機會在孫思堯身上買犯，接著又是一記翻身跳投，讓分差來到6分。

接著太陽擋拆後孫思堯下滑得分，海神進攻24秒違例，比賽時間剩下1分45秒時，艾倫再度回歸，他立刻接獲隊友傳球得分，太陽追到96:98。接著布銳克曼和塔克各自兩罰全中，雙方還是維持2分差。

海神下一波進攻失誤收場，丁聖儒大心臟切過于煥亞上籃得分，讓球隊將分數給扳平。海神最後一波攻擊，布銳克曼和庫薩斯擋拆後，傳球給亞歷山大空檔出手，命中三分，海神3.2秒取得關鍵領先。太陽暫停過後設計戰術給塔克，但他未能投進，比賽結束。

這一場塔克投進6顆三分球得到34分，為全場得分最高；而海神方面則以布銳克曼的23分9籃板9助攻最為出色，而庫薩斯則是斬獲22分11籃板。