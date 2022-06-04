張穎穎爆墮胎收2400萬封口費 5大協議榨乾汪小菲
台灣資深狗仔葛斯齊重錘汪小菲婚內出軌張穎穎，他在節目《你的豪朋友》揭露張穎穎5大家法，嚴禁汪小菲亂加女生微信、懷念前任、和別的女生上床，罰金從人民幣100萬到1000萬不等（約台幣440萬到4400萬元），她鼓勵汪小菲身邊人踴躍舉報，超強勢的「馭夫協議」把汪小菲吃得死死的。
葛斯齊上節目指出，張穎穎列出5條規定，只要汪小菲違反就要罰款，內容為「手機人臉辨識是張穎穎」、「亂加女生微信被發現100萬」、「被發現和女生聊騷（曖昧）200萬」、「喝酒後懷念前任看照片發微信500萬」、「如被發現和女生喝酒聊騷上床1000萬」，誰舉報汪小菲就能分一半賠償金，張穎穎霸氣說：「他不給我也會給你。」
葛斯齊除了爆料張穎穎定下5大搶錢協議，還稱張穎穎墮胎向汪小菲要了550萬（約台幣2400萬元）封口費、兩套房子一台車，汪小菲哄女友超有一套，什麼都答應買，還藉機討好張穎穎媽媽：「老公給買，孝順我丈母娘。」張穎穎收到房子高興到飛天，發文：「倆套打通大平層朝南向無遮擋，以後翻倍不成問題。」
對於葛斯齊的爆料，汪小菲發出聲明表示，不再回應個人所引發的紛擾，「本人希望讓一切與此事件相關的任何人、事與紛擾就此落幕，不再給家人和朋友帶來影響。本人在此也公開表示放棄追訴葛斯齊先生所有民、刑事之法律責任。」張穎穎針對「流產換取暴利」的言論提告，稱已委託律師團隊進行維權訴訟。