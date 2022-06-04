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高雄增9586例　陳其邁：呼吸道症狀陽性率46.6％須小心

▲高雄市長陳其邁表示，高市盛行率目前僅7.45，估計未來10天仍會是高原期且呼吸道症狀陽性率46.6％市民須小心。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁表示，高市盛行率目前僅7.45，估計未來10天仍會是高原期且呼吸道症狀陽性率46.6％市民須小心。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-04 17:12:01

高雄市今(4)日新增9586例確診，大減相較於昨天大減1200例，不過，高雄市長陳其邁表示，高市盛行率目前僅7.45，估計未來10天仍會是高原期，高雄盛行率達12%疫情才會緩和，民眾仍不可掉以輕心。陳其邁也提醒市民目前正處於端午節連假期間，在外工作或讀書的人返家跟長輩相處，盡量要戴口罩、不要共餐。

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▲6月4日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲6月4日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲陳其邁指出，高雄的疫情真正要趨緩，盛行率最少要上升到10%以後。（圖／高市府提供）
▲陳其邁指出，高雄的疫情真正要趨緩，盛行率最少要上升到10%以後。（圖／高市府提供）
同時，陳其邁指出，高市呼吸道症狀陽性率今達到46.6％，顯見100個有呼吸症狀者、陽性機率46.6％。他也分析，這個數字代表了呼吸道症狀比類流感傳染力高，當前在高峰期，市民必須小心。

衛生局簡任技正潘炤穎分析指出，今年中央公布9657例本土病例，扣除外縣市為9586例，相較昨天，今天下降1200例左右，雖然數字下降，民眾不要以為疫情趨緩，目前高雄仍處高原期，可能連假通報沒那麼積極，大家要注意防疫規範。

▲6月4日高雄市確診年齡分析。（圖／高市府提供）
▲6月4日高雄市確診年齡分析。（圖／高市府提供）
潘炤穎也分析確診個案年齡層分布，50-64歲年齡層確診比例上升中，65歲以上族群也略有上升，這兩個年齡層在目前疫苗接種率上，仍是市府的重點，因為慢性病比例上較高，一旦確診，演變成中重症風險較高。

今天校園疫情部分，教育局長謝文斌則表示，高中職有141人確診，國小、幼兒園有301人，總計442人，比昨日下降不少，主要是連假期間或出遊，通報速度較慢。今天上午5-11歲兒童疫苗接種站，高雄展覽館共接種589人，包含隨打隨打142人，民眾可把握時間到高雄展覽館施打。

▲高雄目前處於高原期，5日平均線雖然是上升，估計高雄盛行率達11、12%疫情才會緩和。（圖／高市府提供）
▲高雄目前處於高原期，5日平均線雖然是上升，估計高雄盛行率達11、12%疫情才會緩和。（圖／高市府提供）
陳其邁也說，高雄目前處於高原期，5日平均線雖然是上升，但對照之前上升幅度，其實有緩和下來，預估10天以內高原期，就會讓高雄整體盛行率達到10%。今日高雄盛行率是7.45%，北部地區已逐漸緩和，估計高雄盛行率達11、12%疫情才會緩和。

陳其邁說，高市現階段的防疫策略仍是提升疫苗覆蓋率，因此端午假期仍為小朋友加緊接種，家長連假期間也不必一定悶在家，可帶孩子到戶外走走，順便打疫苗。

陳其邁強調，高雄昨續針對30萬名維持政府運作的人員發放快篩，醫院空床率也達51.6%，且四大醫學中心並支援鄰近屏東澎湖甚至台東地區，醫療量能充足無虞，市民不必擔心。

至於市面傳出「清冠一號」缺貨，衛生局長黃志中表示，清冠一號是處方藥，高雄市立中醫院近日又補訂一批，但該藥是經中醫診療認為適合，才可開藥。陳其邁也再次提醒，藥物的使用要遵循醫師囑咐，不要還沒確診就吃，這樣沒有預防效果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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