太有臨場感？高雄威秀影廳天花板「震下來」工務局開罰了
高雄大遠百威秀影城影廳，今（4）日上午在放映過程中，天花板突然掉落，所幸意外未造成人員受傷，高雄市工務局獲報，派員到現場勘查，初步研判是因天花板上方骨架鏽蝕後不慎掉落，此事已涉及公共安全，將依法裁罰6萬元。業者表示，該影廳所有場次均已停止關閉，預計6日才會再開放。
今日上午，高雄大遠百威秀影城IMAX影廳，在放映《捍衛戰士：獨行俠》時，天花板突然掉落，現場民眾嚇壞，一度以為是電影特效，所幸僅散落在座位區第一排，未有民眾因此受傷，業者則緊急在臉書上公告6月4日整日場次取消放映，並提出退票流程說明。
若已預訂高雄大遠百威秀影城06/04第三廳IMAX場次購票，官方網路平台訂票尚未取票者，可直接在網路上取消訂票（線上退票不會收取手續費）；現場購票、網路訂票已取票取餐者、超過線上退票兩小時規定者，可持未使用之電影票於7日內至高雄大遠百威秀影城現場櫃檯進行退款事宜。
高雄市工務局派員至現場勘查後表示，據現場人員研判，疑似是因天花板上方骨架鏽蝕後不慎掉落，實際發生原因仍待廠商檢查釐清。惟因該天花板掉落涉及公共安全，已違反建築法第77條規定，工務局將依法裁罰6萬元。
當時人在現場看電影的民眾，則心有餘悸地表示「真實4DX」、「滿誇張的」、「砸下來應該賠不起吧」，也有網友抱怨「還限定7天內要去退票，明明就是您們的問題，為何還要限制期限」。（編輯：林莞茜）