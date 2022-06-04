辣模下水變人魚！「1張照」引暴動：真人版美人魚出現了
除了走在伸展台上的名模之外，還有專門在「水下」展演的模特，曾參與TLC旅遊頻道實境節目《決戰水下伸展台》的水下模特兒賴心雅（浪浪鴨），在社群大方分享自己的水中攝影作品，引起粉絲一片讚嘆：「真人版美人魚出現了」。
在數張水中攝影作品中，可見賴心雅（浪浪鴨）身穿彩色魚尾服，手提復古造型油燈，在水中做出柔美姿態，彷彿真人版的美人魚，美到不可思議。但其實在水下拍照並沒有像在陸地上那麼容易，要能接受特殊的拍攝環境，才能在水裡表現出優美的樣子，因此國內擔任表演者的水模，可以說是相當稀少。
身為國內知名的水中模特兒，賴心雅（浪浪鴨）是其中少數的佼佼者，原先她也是擔任陸上模特兒，擁有豐富的拍攝經驗，因緣際會接觸到水下攝影，便在當時自由潛水與人魚課程還不流行的時代，靠著自學練就了水下表演技巧，後來更考取水肺證照、自由潛水證照、以及美人魚教練證照。
在水下無重力的世界，360度都是表演空間，讓表演者的肢體有更多可能，能延伸出無限創意與超乎想像的畫面。加上水中獨特的光影折射，擺動時所產生的飄浮氣泡，以及禮服隨水流飄動的柔美姿態，讓水下攝影成為時下寫真的熱門主題之一。