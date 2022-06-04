海神奪T1元年總冠軍！全家推「封王優惠」：咖啡買一送一

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此外，全+1商城、全家行動購自6月5日至11日為期一周全館免運。在實體門市部份，6月9日至11日期間有全店百件商品第二件5折，和球迷一起分享奪冠喜悅。
端午連假進入最後一天，各家超商也持續主打咖啡促銷，其中以7-ELEVEN推出特大杯美式20杯666元最吸睛，平均單杯33元，折扣5.6折直逼半價。另有大杯拿鐵18杯666元，不過折扣僅約6.7折。
■7-ELEVEN：特大杯美式5.6折
🟡6/1至6/5，APP行動隨時取
📍特大杯美式20杯666元，約5.6折
（單杯原價60元，平均特價33元）
📍大杯拿鐵18杯666元，約6.7折
（單杯原價55元，平均特價37元）
■萊爾富：檸檬咖啡買8送8
🟡6/3至6/5，APP整買零取
📍特大杯冰檸檬氣泡美式咖啡買8送8，約5折
（原價80元，平均特價40元）
📍特大杯冰檸檬美式咖啡買8送8，約5折
（售價75元，平均特價38元）
■OK超商：異國飲品7.5折
🟡6/2至6/5，限門市
📍大杯西西里咖啡第二杯半價，約7.5折
（單杯原價65元，平均特價49元
📍大杯泰式奶茶第二杯半價，約7.5折
（單杯原價50元，平均特價38元）