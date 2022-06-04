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海神奪T1元年總冠軍！全家推「封王優惠」：咖啡買一送一

▲高雄全家海神隊獲T1元年總冠軍，全家超商明日起在APP推出經典美式大杯買一送一。（圖／全家提供）
▲高雄全家海神隊獲T1元年總冠軍，全家超商明日起在APP推出經典美式大杯買一送一。（圖／全家提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-04 17:25:15

T1聯盟總冠軍賽第3戰今（4）日開打，最終高雄全家海神隊以103：100，在客場擊敗臺中葳格太陽隊，奪下T1職籃元年總冠軍！全家超商也火速宣布，線上、線下同步推出封王優惠，明（5）日上午10點起多款商品快閃買一送一。

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全家指出，為慶祝高雄全家海神隊奪下T1聯盟元年總冠軍，明（5）日上午10點至6月8日，APP隨買跨店取推出大杯美式、鹼性離子水、小分子氣泡水系列、Power能量水買一送一，可兌換至今年7月底。

▲自有品牌鹼性離子水、小分子氣泡水系列明日快閃買一送一。（圖／全家提供）
▲自有品牌鹼性離子水、小分子氣泡水系列明日快閃買一送一。（圖／全家提供）
此外，全+1商城、全家行動購自6月5日至11日為期一周全館免運。在實體門市部份，6月9日至11日期間有全店百件商品第二件5折，和球迷一起分享奪冠喜悅。 

端午連假進入最後一天，各家超商也持續主打咖啡促銷，其中以7-ELEVEN推出特大杯美式20杯666元最吸睛，平均單杯33元，折扣5.6折直逼半價。另有大杯拿鐵18杯666元，不過折扣僅約6.7折。

■7-ELEVEN：特大杯美式5.6折
🟡6/1至6/5，APP行動隨時取
📍特大杯美式20杯666元，約5.6折
（單杯原價60元，平均特價33元）

📍大杯拿鐵18杯666元，約6.7折
（單杯原價55元，平均特價37元）

▲7-ELEVEN特大杯美式特價33元、大杯拿鐵特價37元，若是每天必喝一杯咖啡的民眾，趁機入手頗划算。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN特大杯美式特價33元、大杯拿鐵特價37元，若是每天必喝一杯咖啡的民眾，趁機入手頗划算。（圖／業者提供）
■萊爾富：檸檬咖啡買8送8
🟡6/3至6/5，APP整買零取
📍特大杯冰檸檬氣泡美式咖啡買8送8，約5折
（原價80元，平均特價40元）

📍特大杯冰檸檬美式咖啡買8送8，約5折
（售價75元，平均特價38元）

■OK超商：異國飲品7.5折
🟡6/2至6/5，限門市
📍大杯西西里咖啡第二杯半價，約7.5折
（單杯原價65元，平均特價49元

📍大杯泰式奶茶第二杯半價，約7.5折
（單杯原價50元，平均特價38元）

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