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T1／首季圓滿結束　錢薇娟承諾休賽季在賽務上做修正

▲T1聯盟會長錢薇娟。（圖／吳忠育攝）
▲T1聯盟會長錢薇娟。（圖／吳忠育攝）

記者黃建霖/臺中報導

2022-06-04 18:18:102022-06-04 18:20:44

T1聯盟元年總冠軍賽今(4)日圓滿落幕，高雄全家海神以3:0奪冠。賽後聯盟會長錢薇娟也感性的表示，感謝這一季以來所有的支持與批評指教，聯盟在下一季開打前，會把許多地方做得更好。

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在P.League+於上賽季打響成功的第一砲之後，T1緊接著在疫情嚴峻的時刻，成立國內第二個職籃聯盟。如今賽季結束，錢薇娟直言很感恩，大家關關難過關關過，「T1聯盟的球賽真的是非常精彩，不到最後不知道結果，總冠軍賽是用一個絕殺的方式結束賽季，希望之後仍然是『不僅如此』。」

「第一季收到很多媒體、球團和球迷的建議，聯盟都有聽到，希望第二年能把第一年不夠好的地方更進步。」錢薇娟說T1之後會努力成為更完整的聯盟，自己明白首季有很多細節做不夠好，因此未來包含主場場館、媒體互動、規範條文，這些部分都會在休賽季用得更完整。

談到元年賽季的結果，錢薇娟說：「高雄海神拿到總冠軍，用一個教練的角度看，真的是實至名歸。在這種高強度、高張力的比賽，團隊防守可說是關鍵。今天太陽洋將桑尼也打得很棒，但他在比賽中可能情緒比較高張一點，較為可惜。這場冠軍賽很難去講球技方面的東西，數據無法看到的地方，決定了總冠軍誰屬。」

T1這一季洋將決定了比賽勝負很大的成分，因此也被質疑為「洋將聯盟」，對此錢薇娟表示其它聯盟也同樣需要洋將。也強調聯盟第一年仍在草創，這一季後會在賽務——包括第三類球員的部分上做修正。

「洋將四節到底可以多少人次，這個我們是一定會去修正的。第三類球員是我們的亮點和特色，未來是否會持續？還是要佔洋將缺？都是接下來要去討論的。」錢薇娟表示，這場總冠軍賽，丁聖儒曾有一個關鍵上籃，他也是這個賽季打出來的球員，所以也是有出色的年輕選手在聯盟中破繭而出。

「新的黃金世代會在我們這邊產生」錢薇娟坦言相較PLG擁有許多黃金世代球員、名字識別度較高，T1雖然球員比較年輕，但林秉聖、魏嘉豪這些下一個世代的成員，也在聯盟越打越好，希望他們未來能在國家隊能發揮出色。

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