SPY×FAMILY間諜家家酒「他」助陣《哆啦A夢》！預告曝光
日本賣座超過26億的《哆啦A夢》劇場版系列最新作品《電影哆啦A夢：大雄的宇宙小戰爭2021》將於7月15日在台同步日本上映。電影找來近期演唱《SPY×FAMILY間諜家家酒》片頭主題曲的樂團「Official髭男dism」獻唱主題曲《Universe》，主唱藤原聰對此興奮表示：「哆啦A夢是我從小就很熟悉的動畫，對於這次能扛下演唱主題曲的責任，我感到非常榮幸。」
電影除了固定的配音班底水田山葵、大原惠、嘉數由美、木村昴、關智一之外，這次還特別力邀《半澤直樹》香川照之與《小海女》松岡茉優獻聲，擁有豐富配音經驗的兩人，是首度參與《電影哆啦A夢》系列的演出。
《電影哆啦A夢：大雄的宇宙小戰爭2021》劇情描述暑假的某一天，大雄撿到的一個小火箭裡，竟然出現巴掌大的外星人巴比。巴比是位於銀河系彼端的小行星「畢利卡星」的總統，為了逃離叛軍的魔爪來到地球。為了多了解巴比和「畢利卡星」的一切，哆啦A夢和大雄一行人使用道具「縮小燈」將自己縮小，便與巴比成為好友。叛軍的鯨型宇宙戰艦來到地球，為了捉回巴比，不惜對大雄一行人展開攻擊。深具責任感的巴比為了不牽連大家，決定獨自一人挺身而出對抗叛軍。為了守護最重要的朋友，和他深愛的故鄉，哆啦A夢一行人決定朝「畢利卡星」出發。