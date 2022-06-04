T1／對球員嚴厲設定冠軍標準　喬伊斯：不是來這交朋友的

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「這場球能贏下真的是非常驕傲和開心，很值得紀念的一年，我和球員說：『元年拿到冠軍的球隊，人家就會記得你』。這個賽季看起來打得很順，實際上遇到的挑戰很多，太陽和台啤都很強勁，我整個賽季設定球員非常高的標準，也非常嚴厲，小林和阿亞打到最後一場，進步非常多。Jason進攻意識也變得更強了，這就是今年海神的打法，整支球隊都會去得分。我一直灌輸球員一個觀念：防守和籃板贏得冠軍。感謝球隊所有工作人員、教練團、球員、球迷，今天很開心看著大家享受勝利。感謝我的家人支持我來台執教，恭喜T1元年完美落幕。」
「每一座冠軍都很棒！但澳洲的教練比較少會到國外執教，我應該是第一位到海外執教、還拿了一座冠軍的教頭。」喬伊斯笑說在台執教，最重要的是和球員的關係，而且自己也是真心希望能看到這些球員成功。
喬伊斯直言自己給球隊的要求高，也「不是來這邊交朋友的」，而是第一天就訂下嚴格標準，因此帶兵風格恐怕不是所有人都喜歡。但只要你認真做好教練團交付的每一件事，一定能得到一些東西。
台灣聯賽的球風和澳洲有顯著不同，但喬伊斯希望海神的本土球員能打和國際接軌的籃球，也希望他們未來能有機會打中華隊，像是林任鴻、于煥亞這些好手，一定有機會在國際舞台上表現。
「Larry Brown曾和我說：『你要把你知道的都分享給球員』。」喬伊斯認為，這也是他在這帶兵秉持的一個初衷。很高興自己能有這樣一個機會，並且最能將冠軍拿下來。
而這一季在海神體系中如魚得水的布銳克曼，在賽後記者會上也表達自己對於喬伊斯的尊敬，「這是很棒的一個賽季，很開心我們能拿下這一座冠軍，很棒的球隊和球團，感謝總教練一直信任我，他是我生涯被執教過最好的教練。」