對朱立倫心死 羅智強：他是2022縣市長選舉最大破口
前台北市議員羅智強今（4）日表示，「信任是民心的基石，人無信不立，何況於黨」，從2016年的換柱，國民黨遭遇空前的總統敗選，到2022年烽火燎原式的在各地沒收初選，一而再、再而三的踐踏程序正義、摧毀誠信，黨主席朱立倫已經成為2022年國民黨縣市長選舉的最大破口，逼得國民黨各縣市必須發起現代版的「東南自保運動」，經過「強迫式徵召徐志榮被拒」的荒謬操作後，苗栗已開第一槍，苗栗地方已團結整合，達成共識要求用初選民調決定苗栗縣長候選人。
羅智強說，桃園，朱立倫不只沒收初選、沒有民調，破壞程序正義，霸道式的徵召張善政參選桃園市長，朱立倫更兩手式的摧毀誠信，朱立倫在保證「在地優先、絕不空降」來安撫在地立委的同一時間，已經在徵詢徵召「空降」的張善政，，這已不是不守信用，根本是刻意欺騙，朱立倫用「絕不空降、絕不提名」打壓羅智強之後，引發了反彈，黃健庭秘書長銜命滅火，在媒體上公開保證「只要羅智強民調第一，地方支持，就提名羅智強」來安撫公眾的憤怒，他把黃健庭的話當成努力目標，5月的TVBS民調，他拚到了黨內第一、對民進黨也贏過陳時中、鄭運鵬，他透過誠心而不張揚的私下拜訪，慢慢的和邱奕勝議長建立了良好的互動，也和近十位桃園市議員展開了市政議題和防疫議題的合作，然而，這又是一個政治騙局。
羅智強說，在黃健庭莊嚴保證會提名「民調第一」的人的時候，國民黨中央已經決定「沒有民調」徵召張善政，朱立倫欺騙了社會大眾，朱立倫欺騙了桃園人，面對一個沒有誠信的領導者，他還能期待什麼？他早已不把任何期待放在朱立倫身上，已經是一個失格、失信也失能的領導者，一意孤行，聽不進任何諫言，所以，從今天開始，朱立倫已不是羅智強的對話對象。
羅智強說，但，他還沒有對張善政失去信任，張善政曾公開希望我能給他幫助，所以，明天開始，接連三天，他會分別對張善政院長提出「公正、自信、無私」要贏桃園市長的三個建議，而其中最核心的第一策「公正」，就是請張善政看看苗栗的「東南自保運動」，「不要成為朱立倫踐踏程序正義的共犯」，他相信也期待，張善政能有「大局為重」的智慧與風。