獨／22歲存百萬！樂天女神林襄曝理財法　盼35歲前買房

年僅24歲的樂天桃猿啦啦隊女神林襄，很早就開始打工賺錢，做過餐飲服務業、遊戲直播主、外拍模特兒和現今的啦啦隊員，累積豐富工作經驗，在22歲就存下百萬，財力相當驚人，近日接受《NOWnews今日新聞》專訪，被問到是否有想特別完成的夢想或目標，孝順的她表示，若疫情趨緩的話，很想帶全家一起出國玩，也希望能為家人買房置產，心心念念的都是讓父母生活得更好。





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▲林襄靠著打工賺錢，22歲就存到第一桶金。（圖／翻攝林襄IG）

經營斜槓人生的林襄，收入來源廣泛，因對股市、基金不甚了解，採保守理財方式，就是把錢都存在銀行裡，並分為3個部分使用，一個是供應日常支出，可以隨心所欲購物，但會節制物欲謹慎使用，不會輕易入手買豪奢精品包；一個部分是買房基金，存錢只進不出，而身為家中長女責任心強，更細心為家人考量，特別保留一部分收入給父母、妹妹運用，並為家人購買保險。此外，她很喜歡某間網美咖啡廳，去年因緣際會投資該系列新開的酒吧，開始經營起副業當老闆。





▲林襄照顧家人，存款特別保留一部分給父母、妹妹。（圖／翻攝林襄IG）

林襄最近出版第二本寫真書《與你襄愛》深獲粉絲喜愛，一出版就秒殺。因為疫情無法出國，林襄與工作團隊走遍歐風民宿、各地美景取景，營造偽出國的氣氛，她透露從沒有去過海島國家，也沒有全家一起出國的經驗，賺錢最大的夢想就是想帶家人出國，「爸媽唯一一次出國，是在度蜜月時吵架，我好想要讓他們有新回憶」，希望若疫情結束，很想帶家人去日本玩，未來能讓父母早點退休。





▲林襄收穫日本粉絲，IG已有116萬人追蹤。（圖／翻攝林襄IG）

她的終極目標，則是買房當有殼一族，目前和家人一起在士林租屋，一直很想有個屬於自己的家，林襄笑說，若要在台北買房給全家一起住，估計需要2,000多萬以上，希望在35歲之前完成夢想，最好結婚前還能加碼買一間套房給自己，會努力朝目標前進！



