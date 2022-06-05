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NBA／勇士意外丟首戰　浪花兄弟：G2要帶著絕望去打球

▲「浪花兄弟」Stephen Curry和Klay Thompson攜手拿下比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲「浪花兄弟」Stephen Curry和Klay Thompson攜手拿下比賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-05 07:52:00

金州勇士在總冠軍賽G1意外輸球後，他們必須在第2戰扳回一城，否則將以0:2的狀況前往客場，處境會非常艱難。而在今(5)日的訓練日記者會上，「浪花兄弟」Stephen Curry及Klay Thompson也不約而同的表示，下一場要帶著「絕望」去打球。

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勇士在首戰本來有一個不錯的開局，Curry在首節砍下21分，帶領球隊取得領先，三節打完一度領先到12分。不過末節球隊給了對手太多三分空檔，讓塞爾提克單節轟下40分逆轉戰局。

勇士2015年冠軍賽季之後，輸掉系列賽首戰的比賽並不多，談到這一場重大失利，總教練Steve Kerr直言如果有贏下來，那現在的局面一定會比較好，不過也鼓勵球隊說：「不過我們也曾在輸掉首戰之後最終勝出。」

而Curry則是坦言，在輸掉首戰之後，在更衣室裡大家都很難過，但他認為事情已經過了，應該要盡快向前看。「在第2場比賽，我們必須在比賽第一節帶著一種絕望感去戰鬥。」

Thompson也有相同看法，「我認為當我們首戰領先到15分時，球隊太放鬆了。因為我們做到了太多次，覺得能就此贏下比賽。」他強調第2戰勇士必須做出回應，「明天我們會帶著絕望感去戰鬥，那是球隊狀態最佳的時候。」

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